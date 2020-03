In der Stadt St.Gallen bleiben Sportanlagen, Bibliotheken, Kinder- und Jugendtreffs geöffnet: Beitrag gegen sozialen Stillstand

Die Stadtsanktgaller Direktion Bildung und Freizeit will ihre Freizeitanlagen wegen des Corona-Virus nicht schliessen. Sportanlagen, Bibliotheken, Kinder- und Jugendtreffs sollen unter Einhaltung der Vorgaben von Bund und Kanton geöffnet bleiben.



Der Entscheid der Stadt St.Gallen heisst, dass die Hallenbäder Blumenwies und Volksbad weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden können.

Bild: Michel Canonica

Die Stadt St.Gallen reagiert unerwartet auf die verschärften Auflagen, die der Bund am Freitag und der Kanton am Samstag kommuniziert haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sportanlagen, der Bibliothek sowie der Kinder- und Jugendtreffs hielten «als Notmassnahme» den Betrieb ihrer Institutionen aufrecht, heisst es nämlich in einer Mitteilung vom Samstagabend.

Wie andernorts fällt in St.Gallen die Lösung für Betreuungsprobleme von Kindern im schulpflichtigen Alter aus: Auch hier übernehmen ab Montag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen als Notmassnahme die Betreuung der Schulkinder, wenn Eltern aufgrund beruflich bedingter Abwesenheit das nicht selber tun können.



Änderungen sind jederzeit möglich

Die Lage wird durch die Verantwortlichen der städtischen Direktion Bildung und Freizeit laufend neu beurteilt. Abweichende Entscheide werden gemäss Mitteilung umgehend kommuniziert. Mit der Offenhaltung der Freizeitanlagen will die Stadt einen Beitrag zur Verhinderung eines sozialen Stillstands leisten, heisst es in der Mitteilung. Und:

«Wir wollen kein ‹Grounding› in Bildung und Freizeit.»

Die Entscheide umliegender Gemeinden und anderer Schweizer Städte zur Schliessung von Bädern, Sportanlagen, Turnhallen und Bibliotheken haben die St.Galler Verantwortlichen zur Kenntnis genommen. Der Schutz der Bevölkerung sowie der eigenen Angestellten habe auch für St.Gallen Priorität.

Stadt hält sich strikt an die Vorgaben von Bund und Kanton

In der Beurteilung der Situation orientiere man sich in St.Gallen an den Vorgaben des Bundes und des Kantons. Diese würden mit dem Entscheid, Freizeitanlagen offen zu halten, auch umgesetzt, heisst es in der Mitteilung der städtischen Dienststelle «Infrastruktur Bildung und Freizeit» ausdrücklich.

Die Turnhallen und anderen Sportanlagen der Stadt bleiben auch für Trainings der Vereine geöffnet. Ob sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, müssen die einzelnen Klubs und Gruppen aber selber entscheiden.

Bild: Benjamin Manser

Zu berücksichtigen sei, dass an Veranstaltungen - einschliesslich Personal - nicht mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend sein dürften. Für Kinder- und Jugendtreffs gelte, dass sich dort - inklusive des Personals - nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig aufhalten dürften, schreibt die Stadt. Und macht auf Präventionsmassnahmen aufmerksam, die gemäss den Bundesvorgaben durchgesetzt werden müssten.

So sind



Massnahmen zu treffen zum Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen.



Massnahmen zu treffen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen.

Massnahmen zu treffen zur Information der anwesenden Personen über allgemeine Schutzmassnahmen wie Händehygiene, Abstandhalten oder Husten- und Schnupfenhygiene.

Anpassung der räumlichen Verhältnisse vorzunehmen, so dass die Hygieneregeln eingehalten werden können.

Sollten sich Gäste, beziehungsweise Besucherinnen und Besucher nicht an die Präventionsmassnahmen halten, kann die Leitung der entsprechenden Institution die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduzieren.