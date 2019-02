In der Lachen in St.Gallen verschiebt sich Quartierzentrum 100 Meter nach Norden

Die Lachen-Drogerie wird seit über 20 Jahren vom Ehepaar Renate und Matthias Linsi geführt. Die beiden haben den Betrieb im Oktober 1998 von Roland Vontobel übernommen, der sich damals zum Naturarzt weiterbilden liess.

Das Ladenlokal war am Standort neben der Post an der Zürcher Strasse in die Jahre gekommen. Eine Auffrischung wäre so oder so nötig gewesen. Der Bezug neuer Räume an der Ulmenstrasse sei eine Herausforderung, aber in diesem Sinn gleichzeitig auch eine grosse Chance, sagte Renate Linsi am Dienstag auf einem Rundgang durch Migros und Drogerie.

Das gilt auch für eine Erweiterung des Angebots: Ab kommenden Montag verfügt das Lachen-Quartier nicht mehr über eine eigene Poststelle; sie schliesst am Samstagmittag definitiv ihre Türen. Die meisten der dort angebotenen Dienstleistungen zügeln in Form einer Postagentur in die Lachen-Drogerie an die Ulmenstrasse. Deren Personal hat die Schulungen durch die Post bereits hinter sich. (vre)