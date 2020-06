Interview In der gleichen Liga wie der «Schweizer Bocuse» Fredy Girardet: Bernadette Lisibach von der «Neuen Blumenau» in Lömmenschwil wird mit Preis für Spitzenköche geehrt Vier Schweizer Spitzenköche haben in Bern zum ersten Mal den neuen Preis «Kulinarische Meriten Schweiz» von Bundesrat Guy Parmelin entgegennehmen dürfen. Unter den Preisträgern ist auch Bernadette Lisibach von der «Neuen Blumenau» in Lömmenschwil. Sie kann ihr Glück kaum fassen.

Bernadette Lisibach nimmt den Preis von Bundesrat Guy Parmelin entgegen. Bild: PD

Der neue Preis für Spitzenköche in der Schweiz wurde in diesem Jahr erstmals verliehen. Er soll Köche ehren, die Exzellentes für die Schweizer Spitzenküche leisten. Für Bernadette Lisibach aus Lömmenschwil ist die Freude und Überraschung gross, zu den ersten vier Preisträgern zu gehören und sich dabei neben Frédy Girardet, einem der ganz grossen Köche der Schweiz, einreihen zu können. Die weiteren Preisträger sind Mathieu Bruno aus Chardonne und Stéphane Décotterd aus Montreux.

Frau Lisibach, Sie haben als eine der vier ersten Köche der Schweiz den Preis «Kulinarische Meriten Schweiz» erhalten». Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Bernadette Lisibach: Diese Auszeichnung hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert für mich. Es geht bei diesem Preis nur um die Leistung und die Intensität der Arbeit. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so einen Preis gibt – er kam für mich aus dem Nichts heraus und war eine sehr grosse Überraschung. Es ist unbegreiflich schön – so etwas wie eine Anerkennung vom Staat für die eigene Leistung.

Ich habe den Preis stellvertretend für mein Team entgegennehmen dürfen. Ich alleine kann diese Leistung nicht erreichen, das Team ist enorm wichtig.

Wie ist es zu dieser Ehre gekommen?

Eine Jury aus fünf oder sechs Berufsleuten hat Vorschläge eingereicht, wer diese Auszeichnung verdient haben könnte, Botschafter für diese Auszeichnung sein könnte. In einem Auswahlverfahren wurde dann aussortiert und wer schliesslich am meisten Stimmer erreichte, hat die Auszeichnung erhalten. Ich konnte keinen Einfluss nehmen, also uns nicht bewerben. Deshalb war ich umso mehr überrascht, es gibt schliesslich viele andere Betriebe in der Schweiz, die eine solche Auszeichnung auch verdient hätten. Es ist für mich sehr speziell und enorm schön! So etwas passiert einem nur einmal im Leben.

Die «Neue Blumenau». pd

Wie haben Sie vom gewonnenen Preis erfahren?

Die Mitteilung kam per Mail. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Eigentlich wäre der Preis schon im März verliehen worden, etwa eine, zwei Wochen nach dem Lockdown.

Wie haben Sie die Preisverleihung mit Bundesrat Guy Parmelin erlebt?

Ich war zugegebenermassen schon etwas nervös. Den Weg nach Bern im Zug konnte ich dann aber geniessen und mich etwas sammeln. Ich habe viele Leute schon gekannt, viele sprechen französisch. Das grösste Highlight war es, Bundesrat Guy Parmelin persönlich kennenzulernen. Er war überhaupt nicht distanziert, sondern sehr nahbar. Mit der Gastronomie ist er sehr verbunden. Ich habe mit Fredy Girardet ein paar Sätze sprechen können, er ist so etwas wie der «Bocuse der Schweiz», eine Koryphäe. Es ist mir sowieso positiv aufgefallen, wie die Welschen etwas mehr Wert auf Gesellschaft und Gemütlichkeit legen.

Die Deutschschweizer brauchen immer einen Grund, um auswärts essen zu gehen. Die Welschen sind da viel offener.

Ich war die einzige Frau unter den Preisgewinnern. Es ist so, dass es in der Spitzengastronomie nicht geht, nur 50 Prozent zu arbeiten. Deshalb fallen viele Frauen weg, wenn sie eine Familie gründen.

Wie haben Sie die Lockdown-Zeit erlebt und sind die Gäste in die «Neue Blumenau» zurückgekehrt?

Die Gäste sind sehr optimistisch und glücklich zurückgekehrt. Für uns war es ein harter Schlag, wir mussten uns zuerst einmal sammeln und viele Entscheidungen treffen. Wir haben ein Take Away aufgebaut und sehr vieles selber gemacht und vorbereitet in dieser Zeit. Es war aber auch eine Zeit, die mir erlaubte, mir viele Gedanken machen zu können. Insofern war es trotz allem eine gute Phase und eine Chance, um zu klären, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Es war eine richtige Ruhepause, die ich schliesslich positiv aufnehmen konnte.

Die Leute sind sehr dankbar und wertschätzend zurückgekehrt. Uns fehlte der Gast und wir fehlten den Gästen.

Was zeichnet ihre Küche aus?

Wir kochen klassisch, bereiten alles frisch zu, kochen erst dann, wenn der Gast bestellt hat. Das verlangt sehr viel von uns ab. Wir kochen gern mit regionalen Produkten aus der Ostschweiz oder auch der Schweiz. Aber die guten Produkte vom Rest der Welt will ich auch nicht missen.

Welches ist ihr Lieblingsmenu auf der aktuellen Menukarte?

Ich habe immer Freude, wenn ich etwas Neues kochen kann. Im Moment stehen Artischocken-Ravioli mit frisch sortierten Pfifferlingen und Liebstöckel auf der Karte. Auch das Rindsentrecôte vom Mörschwiler Rind mit einer feinen Rosmarin-Sauce steht ganz oben in meiner Gunst.

«Kulinarische Meriten Schweiz» Das Ziel der Auszeichnung «Kulinarische Meriten Schweiz» ist die Belohnung, Ehrung und Wertung der Ausbildung und Leistungen von Berufsköchinnen und Berufsköchen, die in der Schweiz arbeiten oder die Schweiz im Ausland vertreten. Der Preis «Kulinarische Meriten Schweiz» ist geschaffen worden, damit Persönlichkeiten entdeckt und geehrt werden können, welche dank ihres Talents die Schweizer Gastronomie fördern oder aufwerten. Er zeichnet Köche aus, deren Schaffen dank der Exzellenz ihres Könnens ihren Beruf und dank der Hochachtung lokaler Produkte das kulinarische Erbe der Schweiz in grossem Mass ehrt oder geehrt hat. Mit dem Wunsch, allen zugänglich zu sein, ist diese Auszeichnung «Kulinarische Meriten Schweiz» nicht nur für Köche bestimmt, die bereits bekannt und in den Medien vertreten sind. Jeder Koch, der die Kriterien der Wettbewerbsteilnahme erfüllt, kann sich anmelden oder vorgeschlagen werden. (pd)