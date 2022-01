Badminton Noch ohne Sieg: St.Gallen-Appenzell befindet sich in der Abwärtsspirale Die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell steckt in der Krise. Auch im neuen Jahr warten die Ostschweizer in der NLA weiter auf den ersten Sieg. Der Ligaerhalt ist in Gefahr.

St.Gallen-Appenzells Neuzugang Auditya Alpha Hidayat deutete sein Potenzial im Doppel an. Bild: Benjamin Manser

Es war nicht der erhoffte Auftakt ins neue Jahr für die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell. Der Start zur Aufholjagd des Tabellenletzten muss auf die nächste Runde im Februar verschoben werden, denn gegen den direkten Konkurrenten Lausanne resultierte ein 4:4-Unentschieden und gegen Olympica-Brig setzte es eine knappe 3:5-Niederlage ab.

Um in der Rückrunde konkurrenzfähiger zu sein, hatte St.Gallen-Appenzell in der Winterpause das Kader gezielt mit zwei Neuzugängen ergänzt. Der Indonesier Auditya Alpha Hidayat soll vor allem in den Doppel-Partien eine Verstärkung sein. Am vergangenen Wochenende deutete er seine Vorzüge zwar an, verlor aber mit seinen Partnerinnen und Partnern drei von vier Spielen. Sportchef Hanspeter Kolb ist deshalb froh, dass das Team nun Zeit hat, sich zu finden. «Hidayat konnte noch gar nicht mit seinem Team trainieren. Er hat aber gezeigt, dass er eine Verstärkung für uns ist», so Kolb. Dasselbe gilt auch für Tania Oktaviani Kusumah, die bei ihrem einzigen Einsatz am Wochenende ihr Frauendoppel mit Aline Müller gegen Brigs Duo gewann.

Vorbild nehmen an Lucas Braathen

Trotz guter Ansätze und verbesserter Leistungen gelang es St.Gallen-Appenzell nicht, den ersten Sieg in dieser NLA-Saison zu bewerkstelligen. «Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale, so verliert man eben oft die knappen Spiele», sagt Sportchef Kolb. Aufgeben sei aber keine Option. Im Gegenteil. Das Wochenende habe gezeigt, dass die Equipe absolut konkurrenzfähig sei. «Wir wollen es machen wie Lucas Braathen in Wengen», sagt Kolb und nimmt Bezug auf den norwegischen Slalomfahrer, der im Berner Oberland vom 29. Platz aus noch das Rennen gewann. «Zum Meistertitel wird es wohl nicht reichen, aber den Ligaerhalt wollen wir schaffen», so Kolb. Das junge und relativ unerfahrene Team der BV St.Gallen-Appenzell hat zweifelsohne viel Potenzial. Nun gilt es, dieses in den nächsten Partien auch in Siege umzumünzen. Ansonsten rückt der angestrebte Ligaerhalt immer weiter in die Ferne. Denn der Rückstand auf den rettenden siebten Platz beträgt acht Spielrunden vor Schluss sieben Punkte.

Resultate und Tabelle

St.Gallen-Appenzell – Lausanne 4:4

Männer. Einzel. Diaz u. Holst 11:13, 11:7, 11:13, 6:11. König s. Zbinden 11:9, 11:7, 11:7. Manavalan s. Gerber 10:12, 11:3, 11:6, 10:12, 12:10. Frauen. Einzel. Stadelmann u. Pelupessy 3:11, 11:7, 11:13, 11:4, 8:11. Männer. Doppel. Diaz/Harzenmoser u. Pham/Szydlowski 4:11, 10:12, 11:6, 11:6, 6:11. Hidayat/König u. Holst/Gerber 9:11, 11:7, 5:11, 6:11. Frauen. Doppel. Stadelmann/Müller s. Racloz/Pelupessy 9:11, 11:8, 11:6, 12:10. Mixed-Doppel. Hidayat/Müller s. Szydlowski/Racloz 11:9, 11:9, 11:9.

Brig – St.Gallen-Appenzell 5:3

Männer. Einzel. Caljouw s. Diaz 11:9, 11:7, 12:10. Freysinger u. König 9:11, 8:11, 7:11. Fröhlich s. Manavalan 11:7, 7:11, 11:5, 11:0. – Frauen. Einzel. Varrin u. Stadelmann 6:11, 6:11, 5:11. Männer. Doppel. Caljouw/Waldenberger s. Diaz/Harzenmoser 12:10, 11:2, 9:11, 13:11. Fröhlich/Lundgaard s. König/Hidayat 11:8, 11:9, 11:5. Frauen. Doppel. Kjaersfeldt/Varrin u. Müller/Kusumah 9:11, 15:13, 3:11, 7:11. Mixed-Doppel. Lundgaard/Perroud s. Hidayat/Müller 2:11, 12:10, 11:6, 4:11, 11:8.

NLA. Tabelle (je 10 Spiele): 1. Tafers-Fribourg 26. 2. Argovia 26. 3. Uzwil 25. 4. Yverdon 21. 5. Brig 21. 6. Zürich 20. 7. Lausanne 18. 8. Chx-de-Fonds 12. 9. St.Gallen-Appenzell 11.