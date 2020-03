In den Fiorino-Kitas waschen Eltern und Kinder gemeinsam die Hände Kindertagesstätten in der Stadt St.Gallen müssen nach Weisung des Kantons offen haben.

Tagesbetreuung St.Fiden: Eltern, die keine andere Möglichkeit haben, können ihre Kinder normal in die Schule und Kindertagesstätte. Bild: Hanspeter Schiess

Die Kindertagesstätten müssen offen bleiben. Das hat der Kanton St.Gallen am Samstag entschieden. Die Weisung des Kantons kommt kurzfristig. Entsprechend ist am Sonntagnachmittag vieles noch unklar. 17 von 25 subventionierten Kindertagesstätten in der Stadt St.Gallen haben auf ihrer Website keine Information aufgeschaltet.

Mit vier Kitas gehört die Fiorino AG zu den grössten Anbietern in der Stadt. Dazukommen Standorte in Abtwil, Engelbug, Waldkirch, Steinach und Tübach. Fiorino war gemäss einer Mitteilung auf eine Pandemie vorbereitet. Ziel sei es, die Gesundheit aller Kinder, Eltern und Mitarbeitenden sicherzustellen sowie den Kita-Alltag aufrechtzuerhalten. Dazu seien seit Anfang März zusätzliche Massnahmen ergriffen worden.

So hat die Fiorino AG ein «Team Corona» gebildet, das alle Aktivitäten koordiniert und mit den Kita-Leitungen verantwortlich ist, die Sicherheit sowie den Kita-Betrieb zu gewährleisten. Zudem werden die Hygienemassnahmen umgesetzt. Kinder und Eltern waschen beim Bringen und Abholen gemeinsam die Hände und die Standorte werden vermehrt gereinigt und desinfiziert. Die Situation wird zudem mit den Kindern thematisiert. Die Eltern werden gebeten, Kinder mit Krankheitssymptomen zu Hause zu pflegen.

Die Fiorino AG hat sich zudem auf personelle Ausfälle vorbereitet, um die Betreuung weiterhin sicherzustellen. Die Ressourcen sind gemäss Mitteilung aufgestockt worden. Bei kurzfristigen Personalengpässen würden Mitarbeiter anderer Standorte eingesetzt.

Kindergruppen müssen möglichst klein bleiben

Bei der Kinderkrippe der Sprachheilschule heisst es auf Anfrage, die Kita bleibe für gesunde Kinder geöffnet. Die Kindergruppen würden wenn möglich sehr klein gehalten.

In der Lachen hat das Kinderlokal tiRumpel reagiert. Man versuche, die Angebote weiterzuführen. Die Kinderbaustelle an der Schönaustrasse – ein Ferienangebot – öffnet bereits zwei Wochen früher, am 23. März.

Waldkinder St.Gallen schliessen einige Angebote

Ausserdem haben Kinderkrippe und Schülerhort Löwenzahn sowie die Waldkinder-Krippe über ihre Massnahmen informiert. Beide öffnen gemäss Website heute Montag normal. Eltern, die sowieso zu Hause sind, werden gebeten, ihre Kinder selbst zu betreuen, um die Gruppen klein zu halten.

Die Waldkinder-Krippe in der Notkersegg hat gemäss Website offen. Geschlossen bleiben die Waldspielgruppen in Rotmonten, St.Georgen und im Riethüsli. Auch die Vorspielgruppe und die Basisstufe in der Notkersegg sowie der Kindergarten im Riethüsli und in St.Georgen bleiben zu. Der Eltern-Kind-Waldmorgen findet nicht statt.