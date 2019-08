Immer mehr häusliche Gewalt: Die Stadt nimmt in der Bekämpfung keine führende Rolle ein In der Stadt St.Gallen nehmen Fälle häuslicher Gewalt zu. Aber sie bleibt bei der Bekämpfung im Hintergrund. Christoph Renn

2018 rückte die Stadtpolizei 97 Mal wegen häuslicher Gewalt aus. Bild: Keystone/Westend61

Alle zwei Wochen stirbt in der Schweiz eine Person infolge von häuslicher Gewalt, jede Woche erfolgt ein Tötungsversuch. Im Kanton St.Gallen rückten die Kantons- und die Stadtpolizei 2018 mehr als 1000 Mal wegen häuslicher Gewalt aus (siehe Zweittext). Deshalb ist die Schweiz dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt beigetreten. Die sogenannte Istanbul-Konvention verfolgt das Ziel, jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu bekämpfen und zu verfolgen.

Die Stadtparlamentarierinnen Andrea Scheck (Juso) und Eva Crottogini (SP) wollen in einer Interpellation vom Stadtrat wissen, wie die Stadt überprüft, ob sie die Ziele der Konvention erfüllt und die Umsetzung gelingt. In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, dass bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention die Zuständigkeit bei Bund und Kanton liege. Der Bund übernehme die Federführung, die Kantone lieferten Inhalte. Deshalb sei es derzeit nicht ersichtlich, wie die Stadt St.Gallen eine Überprüfung sicherstellen könne, ob die Ziele der Konvention erfüllt werden und die Umsetzung gelinge.

Wegweisungen und Rückkehrverbote

Weiter schreibt der Stadtrat, dass die Stadt St.Gallen keine führende Rolle betreffend Umsetzung der Konvention einnehmen kann. Dies, weil die Verantwortlichkeiten klar bei Bund und Kanton liegen. «Das heisst allerdings nicht, dass die Stadt bezüglich häuslicher Gewalt nichts unternimmt», sagt Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit.

Vor allem die Stadtpolizei sei mit Fällen häuslicher Gewalt befasst. Sei es in den Bereichen Intervention, Beratung oder mit Massnahmen wie Wegweisungen oder Rückkehrverboten. «Zudem führt die Stadt mit der Jugendinformation tipp und der Schulsozialarbeit niederschwellige Beratungsangebote, die im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt oder Gewalt gegen Frauen aufgesucht werden können», sagt Sonja Lüthi.

Die Sensibilisierung und Information von Fachpersonen und der Bevölkerung liegt hingegen wieder auf kantonaler Ebene. Sie ist bei der Koordinationsstelle häusliche Gewalt angesiedelt. Diese Stelle ist verantwortlich für die kantonalen «Runden Tische». In diesen interdisziplinären «Runden Tisch» ist auch die Stadtpolizei St.Gallen mit der Fachstelle häusliche Gewalt eingebunden, heisst es in der Antwort des Stadtrates auf die Interpellation. Aktuell sei zudem ein Filmprojekt der Schweizerischen Kriminalprävention zum Thema Zivilcourage in Arbeit. Zu diesem Projekt habe die Stadtpolizei mit einem Statement zum Thema häusliche Gewalt beigetragen.

«Gewalt an Frauen ist immer inakzeptabel»

Ob sie mit der Antwort des Stadtrates zufrieden ist, lässt Interpellantin Eva Crottogini offen. Nur so viel: «Ich bin mit der Situation nie zufrieden, solange es Gewalt an Frauen gibt», sagt sie. Gewalt an Frauen sei immer inakzeptabel. «Ich bin der Meinung, dass die Stadt St.Gallen bei dieser Thematik eine Vorreiterrolle einnehmen muss.» Vor allem, weil eine Stadt immer Brennpunkt von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sei. «Deshalb muss die Stadt dringend nach Lösungen suchen.»

Eva Crottogini sagt aber auch, dass sie das Engagement der Stadt und die bestehenden Angebote schätze. «Sie macht im Bezug auf Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt schon einiges», sagt sie. So bestehen beispielsweise verschiedene Angebote von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Trotzdem sei sie der Meinung, dass die Stadt im Kanton federführend sein müsse. «Die Verantwortlichen sollten, falls notwendig, beim Kanton mutig vorpreschen», sagt Crottogini.