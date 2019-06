Im Walter Zoo liegt Liebe in der Luft: Gibt es bei den Löwen bald Nachwuchs?

Jumina und Lin sind Geschwister im Alter von zwei Jahren und kamen aus dem deutschen Zoo Neuwied. Atlas ist vier Jahre alt und kam aus dem Zoo in Paris. An den Walter Zoo vermittelt wurden sie durch eine Stelle, welche die Zucht der Berberlöwen international koordiniert. Die Hoffnung ist, dass die drei Tiere Nachwuchs zeugen und so helfen, die Population dieser seltenen Löwen wieder zu stärken. Diese Art ist in freier Wildbahn nämlich ausgestorben. In weltweit rund 30 Zoos leben heute Berberlöwen.