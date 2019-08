Im Säntispark hat ein Pop-up-Store eröffnet - Rabatte bis zu 90 Prozent Ein neuer Pop-up-Store im Säntispark verkauft unter anderem Kleider, teils mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Am 7. September schliesst der Laden bereits wieder. Alexa Maier

Seit einer Woche gibt es im Säntispark in Abtwil einen Pop-up-Store. In diesem kann man verbilligte Ware einkaufen. Bild: Alexa Maier

Im Säntispark stapeln sich derzeit bis zu 90 Prozent reduzierte Unterwäsche, Kleidung, Schraubenschlüssel und Verlängerungskabel. Im Pop-up-Store, der seit einer Woche geöffnet hat, werden Liquidations- und Konkurswaren angeboten. Der Laden steht am ehemaligen Standort des Mc Paperlands im ersten Obergeschoss neben dem M-Electronics. Letzter Verkaufstag des namenlosen Ladens ist am 7.September.

Zwei Verkäufer teilen sich das Lokal. Letzte Woche bot der «2+2 gleich 3 Shop GmbH» vor allem Bettwäsche, Fixleintücher und Duvets an. Die Firma ist derweil nach Affoltern am Albis gezogen. Nun bietet dessen Untermieter alleine seine Ware im Laden an. Jeden Mittwoch kommen zum bestehenden Sortiment neue Artikel dazu. Nebst Socken, Unterwäsche und Sommertextilien stehen ab morgen zusätzlich Werkzeuge, Bohemia Kristall und Ansichtskarten zum Verkauf. «Das grosse Finale», wie es auf einem Flyer angepriesen wird, findet mit einem Angebot von Geschirr, Spielwaren und Kerzen am 4. September statt. Zum Schluss können sogar die Ladenregale erworben werden. Die nächste Station des Händlers wird Ende September in Kriens sein. Wenn die Ware nicht verkauft werden kann, wird sie teilweise an die Caritas Schweiz gespendet. Nach dem letzten Verkaufstag ist laut dem Mediensprecher der Genossenschaft Migros Ostschweiz, Andreas Bühler, die zukünftige Nutzung der Fläche offen. Die Suche nach einem Nachmieter läuft.

Überschüssige Ware wird billig eingekauft

Um die Ware so billig versteigern zu können, haben die Händler eine Strategie. Das Konzept der «2+2 gleich 3 Shop GmbH» stützt sich darauf, überschüssige Waren von Grossverteilern wie Migros und Coop für einen verbilligten Preis einzukaufen und billig weiterzuverkaufen. Das ist ebenfalls die Strategie des Untermieters. Zusätzlich erwirbt und verkauft dieser Ware von Geschäftsauflösungen. (alm)