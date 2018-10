«Wir kamen jedes Jahr mehr ans Limit»: Warum die St.Galler Vogelpfleger nach fast 30 Jahren aufhören

Rund zwei Jahre ist es her, dass die Wildvogelpflegestation St. Gallen von der Voliere im Stadtpark ins Naturmuseum gezügelt ist. In der Voliere bleiben Christian und Dora Müller auch in Zukunft aktiv und betreiben dort eine Auffangstation für verletzte Tiere und Jungvögel, die danach an die Wildvogelpflegestation übergeben werden.

Dafür muss die Infrastruktur im «Vögeli­park» bald auf Vordermann gebracht werden. Laut Christian Müller hat die Stadt zugesichert, die Arbeiten in den Jahren 2021 und 2022 durchzuführen. Baudirektorin Maria Pappa bestätigt das auf Anfrage. Das Bauprojekt umfasst unter anderem den Neubau eines Lagers sowie die Sanierung des Weihers. «Logistisch kommt da einiges auf uns zu», sagt Christian Müller. Dem Ehepaar geht die Arbeit also auch in Zukunft nicht aus. (ghi)