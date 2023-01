Unihockey 4:6-Niederlage gegen Köniz: Im Halbfinal platzt der Cuptraum des UHC Waldkirch-St.Gallen Trotz guter Leistung und hervorragender Unterstützung der mitgereisten Fans verliert der Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen bei Floorball Köniz mit 4:6. Der Halbfinal ist damit die Endstation für die St.Galler.

Waldkirch-St.Gallens Michael Schiess (rechts) im Laufduell mit dem Könizer Mike Gerber. Bild: Fabrice Duc/Swiss Unihockey

Die St.Galler reisten am Samstagnachmittag nach Köniz, mit dem Ziel, den Cupfinal zu erreichen. Mit Köniz trafen sie auf einen bekannten Gegner. Standen sich doch die beiden Teams schon vergangenes Jahr in den Playoffs einander gegenüber.

Das Spiel startete ausgeglichen. Das Heimteam konnte jedoch mit dem 1:0 durch Stefan Hutzli zuerst reüssieren. Nach 18 Minuten jubelte auch der UHC Waldkirch-St.Gallen zum ersten Mal. Der 19-jährige Tessiner Pablo Mariotti traf sehenswert zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Resultat ging es auch in die erste Pause.

Auch im zweiten Drittel schenkten sich die beiden Teams nichts. Das Spielgeschehen wurde geprägt von vielen Zweikämpfen und solider Defensivarbeit. In der 34. Minute gingen die Könizer ein weiteres Mal in Führung. Pascal Michel traf kurz nach Ablauf einer Strafe gegen die St.Galler. Doch Waldkirch-St.Gallen schreckte nicht zurück und erzielte in der 38. Minute innert 17 Sekunden zwei Treffer. Beim Führungstreffer für die Ostschweizer zum 3:2 glänzte Tino von Pritzbuer mit einem sehenswerten Solo, das er mit einem satten Schuss in den «Bügel» abschloss.

Köniz dreht die Partie innert fünf Minuten

Diesen Schwung galt es ins letzte Drittel mitzunehmen. Die vielen mitgereisten Fans unterstützen die Mannschaft lautstark. Leider mussten sie zusehen, wie ihr Team das Spiel etwas aus der Hand gab. Michel erzielte in der 46. Minute den Ausgleich für Köniz. In der 51. Minute führte Köniz dann leider schon mit 5:3. Danach nahmen die Berner jegliches Risiko aus ihrem Spiel und spielten die Zeit hinunter. Die St.Galler mussten dadurch mehr riskieren und ersetzten den Torhüter Lukas Genhart mit einem sechsten Feldspieler. Mit einem Treffer in das leere Ostschweizer Tor fiel die Vorentscheidung für die Berner. Der vierte St.Galler Treffer in der vorletzten Minute war nur noch Resultatkosmetik. Mit dem Schlusspfiff endete somit auch das Cup-Abenteuer des UHC Waldkirch-St.Gallen.

Telegramm:

Floorball Köniz – Waldkirch-St. Gallen 6:4 (1:1, 1:2, 4:1)

Sporthallen Weissenstein, Bern – 636 Zuschauer – Sr. Bühler/Bühler.

Tore: 5. S. Hutzli (P. Michel) 1:0. 18. P. Mariotti 1:1. 34. P. Michel (J. Zaugg) 2:1. 37. P. Mariotti (M. Schiess) 2:2. 38. T. von Pritzbuer 2:3. 46. J. Zaugg (Y. Ruh) 3:3. 49. P. Michel (J. Zaugg) 4:3. 51. O. Lehkosuo (Y. Ruh) 5:3. 58. M. Engel 6:3. 59. M. Schiess (M. Stingelin) 6:4.

Strafen: -1mal 2 Minuten gegen Floorball Köniz. 2-mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St.Gallen.