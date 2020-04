Im Atzenholzerweiher schwimmt ein Krokodil: Dieser Häggenschwiler hat eine Geschichte geschrieben, die in seinem Dorf spielt Der Häggenschwiler Michael Stadler hat sein zweites Kinderbuch veröffentlicht. Seine Kinder spielen darin die Hauptrollen.

Michael Stadler mit seinem neuen Kinderbuch. In den Hauptrollen sind seine Zwillinge und der Atzenholzerweiher. Bild: Urs Bucher

Aufregung in Häggenschwil: Im Atzenholzerweiher schwimmt ein Krokodil! Die Presse ist vor Ort, die Polizei riegelt den Zugang zum Weiher ab. Spezialisten suchen das Tier. Sie finden es aber vorerst nicht. Die Kinder im Dorf wollen sich nicht damit abfinden und machen sich selbst auf, dem wilden Tier auf die Spur zu kommen.

Das ist der Anfang der fiktiven Geschichte «Jagdfieber» von Michael Stadler. Es ist sein zweites Kinderbuch nach «Die Ritter von Burg Ramschwag», das er im vergangenen Jahr veröffentlicht hat.

Stadler steht beim Atzenholzerweiher. In der Hand seine zwei Bücher, in Begleitung seine Frau und die beiden Kinder. Der Besuch der Journalistin ist eine willkommene Abwechslung in den Frühlingsferien, in denen man sonst wegen des Virus derzeit nicht viel machen darf. Die Familie schaut gebannt zu, wie der Vater auf einem Holzsteg fotografiert wird. Die Kinder wollen mit aufs Bild.

Aus Eisenring wird Ringeisen

Die 9-jährigen Zwillinge Lea und Timo sind der Grund, weshalb Stadler die Kinderbücher verfasst hat. «Ich dachte, es wäre lässig für sie, wenn sie eine Geschichte lesen, in der sie selbst vorkommen», sagt der 46-Jährige. So spielen die Kinder in seinen Geschichten die Hauptrollen, ihre Freunde aus der realen Welt sind auch die Freunde in den Büchern.

Auch die Spielorte sind bekannt: Sie sind alle rund um Häggenschwil. Nur die Erwachsenen sind fiktiv. Es gibt aber Parallelen zur Realität: Im Buch hat es etwa einen Gemeindepräsidenten mit dem Namen Hans-Peter Ringeisen, in echt heisst er Eisenring.

Michael Stadler ist Finanzermittler bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen. Ein Beruf, der wenig Kreativität zulasse. Höchstens in der Ermittlungsmethode, wie er sagt. Die während der Arbeit verfassten Texte sind sachlich, nüchtern, objektiv. «Eine blumige Sprache ist dort natürlich nicht gefragt.» Das Schreiben der Kinder­bücher sei daher auch ein Ausgleich für ihn.

Der Verkauf des ersten Buches lief komplett über Stadler privat.

«Mein Antrieb war nie, damit Geld zu verdienen. Das geht sowieso nicht.»

Rund 100 Bücher hat er so verkauft. Im Dorf habe er zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten. «Ich wurde mehrmals darauf angesprochen, wann endlich eine Fortsetzung folgen wird.»

Das Buch ist auf «Antolin» registriert

Bei Stadlers hat die ganze Familie das Lesefieber seit längerem gepackt. «Wir sind definitiv sehr oft in der Bibliothek.» Die Kinder sind bei «Antolin» registriert – ein Programm zur Leseförderung, bei dem man Punkte sammeln kann.

«Jagdfieber» ist, im Gegensatz zum letzten Buch, in diesem Programm verfügbar. Damit das möglich war, musste es zuerst registriert werden. Es hat daher eine ISBN-Nummer und ist im Buchhandel erhältlich.

Bei den Kindern scheint «Jagdfieber» anzukommen. «Das Buch ist sehr cool», sagt Timo. Er mag vor allem die Fantasie seines Vaters. Lea findet, ihr Papi habe viel Spannung aufgebaut:

«Man will immer weiterlesen.»

Ob es aber nochmals eine Fortsetzung geben wird, lässt Stadler offen. «Das weiss ich selbst noch nicht.»