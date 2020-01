Illegale Entsorgung von Erde führte zu Baustopp: Aushub für Tiefgarage auf der Wiese beim Flughafen Altenrhein verteilt Ein Verwaltungsratsmitglied der Ortsgemeinde Altenrhein hat auf die nötige Baubewilligung gepfiffen und ein Erde-Sandgemisch auf seinem Land verteilt. Die von Nachbarn alarmierte politische Gemeinde Thal verhängte daher Mitte Woche einen Baustellenstopp. Nun droht ein teurer Rückbau.

Nicht zu übersehen, der Aushub, der Anfang Woche auf der Wiese an der Dornierstrasse in Altenrhein ausplaniert wurde. Rudolf Hirtl

Die Spuren, welche die Raupen der Bagger hinterlassen haben, sind auf der Wiese an der Dornierstrasse in Altenrhein nicht zu übersehen. Seit Montag wurden dort nahe beim Rollfeld des Airports über 2000 Kubikmeter Bauaushub ausgebracht. «Wir wurden von einem Nachbarn informiert, haben uns das Ganze vor Ort angeschaut und unverzüglich einen Baustopp erlassen», sagt Thals Gemeinderatsschreiber Christoph Giger.

Die Massnahme sei nötig geworden, weil in einem Umfang Aushub verschoben worden sei, der bewilligungspflichtig sei. Die ganze Aufregung ausgelöst hat der Altenrheiner Landwirt Josef Keel, der nun laut Giger bis Montag Zeit hat, zuhanden des Gemeinderates Stellung zu nehmen. Ausserdem sei der Kanton informiert worden, zumal die Angelegenheit in die Zuständigkeit des Amtes für Umwelt falle.

Den Aushub zweimal analysieren lassen

Josef Keel, der als Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Altenrhein verantwortlich ist für Naturschutz, Wald und Entwässerungsgräben, gibt sich auf telefonische Anfrage gelassen. «Beim Aushub handelt es sich um ein hochwertiges Produkt, das vor allem aus Sand und etwas Erdreich besteht. Wir haben den Aushub, der beim Bau einer Tiefgarage angefallen ist, zwischengelagert, um ihn abtrocknen zu lassen, und nun fachmännisch verteilt.»

Keel räumt ein, dass er keine Baubewilligung dafür beantragt habe, zumal dies erfahrungsgemäss Ewigkeiten dauern würde. Ausserhalb der Bauzone ist bereits ab 100 Kubikmeter Aushub eine Baubewilligung zwingend nötig.

Ausserdem sei der Aushub im vergangenen Jahr von einem neutralen Büro zweimal analysiert worden. Dabei seien keinerlei unerwünschte Stoffe festgestellt worden. «Ich bin Landwirt und hänge an meinen Boden. Ich würde nichts machen, was ihm schadet», sagt Keel. Er verweist zudem darauf, dass es sich nur um 1500 Kubikmeter Aushub handle und damit eine Vertiefung aufgefüllt worden sei. Das Land profitiere also von der Planierung.

Mehrere Bagger haben den Aushub auf der Wiese in Altenrhein verteilt. Das Amt für Umwelt empfiehlt den Einsatz von möglichst leichten Maschinen. Leserbild

«Es ist grundsätzlich gut, dass die Gemeinde eingeschritten ist und einen Baustopp verhängt hat», sagt Martin Anderegg von Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen. Bis 100 Kubikmeter, die Menge, die etwa für den Bau eines Güllenkastens anfällt, dürften Landwirte ohne Bewilligung Aushub auf ihrem Kulturland ausbringen, wenn damit eine Bodenverbesserung erreicht werde. Wenn die Menge höher sei, so wie in diesem Fall zwischen 1500 und 2000 Kubikmeter, dann gehe ohne Baubewilligung gar nichts. Ab 6000 Kubikmeter brauche es sogar ein Planverfahren. Christoph Giger sagt:

«Es ist keinesfalls sicher, dass für diese Fruchtfolgefläche überhaupt eine Baubewilligung ausgestellt werden kann.»

Sind die Voraussetzungen erfüllt, wie etwa die vorgängig von einer Fachperson durchgeführte Bestandsaufnahme, so wäre die nachträgliche Erteilung einer Baubewilligung durch die Gemeinde möglich. Ob eine solche auf dieser Fruchtfolgefläche überhaupt erteilt werden kann, entscheidet der Gemeinderat frühestens am Montag, sagt dazu der Gemeinderatsschreiber. Dann werde man auch sehen, ob die von Josef Keel eingereichten Bodenanalysen den Anforderungen genügen würden. Ansonsten werde das Aushubmaterial in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt untersucht.

Verursacher glaubt an gutes Ende der Geschichte

Die Bagger haben deutliche Spuren hinterlassen. Rudolf Hirtl

Josef Keel ist überzeugt davon, dass die Geschichte ein gutes Ende finden wird. Sollte er den Gemeinderat aber nicht überzeugen können, so könnte die Konsequenz laut Christoph Giger «Rückbau» heissen. Der Aushub müsste von der Wiese gekratzt und entsorgt werden, was dann mit erheblichen Kosten verbunden wäre.