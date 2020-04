«Ignoranten», «Schweinerei», «Zum Kotzen»: Abfall-Posting von St.Galler Bauer löst heftige Reaktionen auf Facebook aus «Respekt heisst das Zauberwort»: Die Betreiber des Bauernhofs Notkersegg prangern mit einem Abfallbild die Rücksichtslosigkeit der Menschen an. Der Beitrag weckt Emotionen auf Facebook.

Überreste eines Trinkgelages: Dieses Bild lässt die Wogen auf Facebook hochgehen. Bild: pd

«Die Menschen, die so etwas machen, haben null Respekt und noch weniger Anstand. Die lesen das, lachen sich ins Fäustchen und machen es genau gleich wieder.» Das schreibt Patricia Dominique Greiling unter einem Facebook-Beitrag des Bauernhofs Notkersegg. Das Hauptbild, das von den Landwirten gepostet worden ist, zeigt Bier- und Petflaschen sowie Getränkeverpackungen, die bei einer Sitzbank liegengelassen worden sind.

Der Begleittext des Fotos richtet sich an «Spaziergänger», «Partytiger» und «Frischluft-Geniesser»:

«Dieser Abfall landet nachher im Futter unserer Tiere. Besonders Glasscherben und Teile von Aludosen können dem Tier viel Leid zufügen und gar zum Tod führen.»

Die Landwirte bitten in der Folge darum, dass die Menschen ihren Abfall doch wieder mitnehmen mögen – «wir und unsere Tiere werden es euch danken!» Nach der Aufforderung, sich doch auch an die offiziellen Wege zu halten, anstatt die Wiesen zu zertrampeln, schliesst das Posting mit den Worten:

«Respekt heisst das Zauberwort! Der Natur, den Tieren, den Mitmenschen und uns gegenüber.»

«Strafen, die wirklich wehtun»

Mit ihrem Posting scheinen die Landwirte einen Nerv getroffen zu haben: Der Beitrag, der am frühen Sonntagabend online gestellt wurde, verbreitete sich auf Facebook in Windeseile. Bis am Montag kurz vor 11 Uhr wurde er über 170 mal geteilt, über 100 Personen reagierten mit einem Like beziehungsweise einem wütenden oder traurigen Smiley, und es gingen über zwei Dutzend Kommentare ein. Deren Tenor ist eindeutig: Die Facebook-User ärgern sich über die Rücksichtslosigkeit der Menschen. Von «Ignoranten» ist in den Kommentaren zu lesen, von einer «Schweinerei» und davon, dass so etwas «zum Kotzen» sei.

Romano Monegat kommentiert das Facebook-Posting wie folgt:

«Leider kommt man bei solchen Zeitgenossen mit Worten wie Respekt und Sorge der Natur gegenüber nicht weiter.»

Er ist überzeugt: Es braucht drastischere Massnahmen, denn nur an die Vernunft der Menschen zu appellieren sei nicht zielführend. Monegat schlägt ein hohes Flaschenpfand auf Pet- und Glasflaschen vor. Und auch Patricia Dominique Greiling ist der Meinung, dass es für Littering Strafen geben sollte, «die wirklich wehtun». Das Gesetz im Kanton St.Gallen sieht für das Wegwerfen oder Zurücklassen einzelner oder mehrerer Kleinabfälle eine Busse von 50 respektive 200 Franken vor.