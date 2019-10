«Ich mag nichts Eckiges»: Wittenbacherin malt die Wellen des Bodensees und der Bahamas Theresia Züllig malt seit 30 Jahren. In St.Gallen zeigt die 70-jährige Naturliebhaberin einen Querschnitt ihres Schaffens. Sandro Büchler

Die Bilder von Theresia Züllig sind häufig geprägt von den Elementen der Natur: Wasser, Eis, Dünen, Wälder. (Bild: Sandro Büchler)

Angefangen hat es bei Theresia Züllig sprichwörtlich vor der Haustür. Sie ist fasziniert von der Natur aus der Gegend und hält ihre Beobachtungen in grossen Ölbildern fest. Vom Baum vor dem Balkon etwa, oder vom Birkenwald im thurgauischen Hudelmoos, dem Panorama auf dem Hohen Kasten.

Seit mehr als 30 Jahren malt die 70-Jährige. Ab morgen stellt die Künstlerin während einer Woche im Festsaal St.Katharinen in St.Gallen einen Querschnitt ihres Schaffens aus. Am Freitag und von Montag bis Mittwoch ist die Ausstellung von 10 bis 19 Uhr zu sehen, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.

Von Strukturen und Mustern fasziniert

In ihrer Wohnung in Wittenbach stehen zahlreiche sorgfältig eingepackte Bilder bereit. Die Motive der früheren Handarbeitslehrerin sind Wasser, Eis, Dünen und Wälder. Die reine Natur und ihre Elemente haben es ihr angetan. «Die Strukturen und die Muster der Natur faszinieren mich.» Es seien die unberechenbaren Kräfte und die physikalischen Bewegungen, die Züllig zu ihren Bildern inspirieren.

Ein spezielles Flair hat die Malerin für Meereswellen. «Sie sind immer anders.» Die Wogen auf den Bahamas seien tiefblau, am Bodensee eher gräulich und oft vom Wind gekräuselt. Die von ihr in Island beobachteten und in einem Bild festgehaltenen Wellen wirken hingegen düster und bedrohlich. Die Wellen sind so präsent bei Züllig, selbst ihre Möbel sind häufig in Wellenform gefertigt. «Ich mag nichts Eckiges.» Sie ist eine stille, aber genaue Beobachterin der Welt und so wirken Zülligs Bilder sehr realistisch. «Einige Personen haben sie schon mit Fotos verwechselt.» Menschen malt die Mutter von zwei Kindern nur wenig. Auf einem zeigt sie zwei Frauen in Indien. «Sie bewegten sich graziös fort, was mich beeindruckt hat.»

Heute wäre sie Biologin geworden

Beim Malen verfolgt Theresia Züllig eine Mission. «Ich will den Betrachtern die Natur nahe bringen.» So wie die Grünen von der Natur sprechen, wolle sie zeigen, was die Natur biete. «Hätte ich nochmals die Wahl, würde ich Biologie studieren.» In jedem Fall sind ihre Bilder aber ein flammendes Plädoyer für die Natur.

Ausstellung, Festsaal St.Katharinen, Katharinengasse 11. Vernissage Do 18.30 Uhr; Finissage Mi 18.30 Uhr.