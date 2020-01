«Ich habe Feuer für dieses Amt entwickelt»: Raffael Gemperle will auf den Chefsessel in Häggenschwil Raffael Gemperle möchte Häggenschwiler Gemeindepräsident werden. Er glaubt, dass ihn so schnell nichts aus der Bahn werfen würde.

Raffael Gemperle will 2021 vom Vize zum Gemeindepräsident in Häggenschwil aufsteigen. Bild: Michel Canonica (16.Januar 2020)

Raffael Gemperles Büro befindet sich an der Neugasse in St.Gallen. Es ist schlicht eingerichtet, von hier aus leitet er die Bauaufsicht des Amts für Baubewilligungen. Gemperle sitzt vor dem Computer auf seinem Stuhl. Diesen will er gegen einen anderen austauschen, nämlich gegen den Chefsessel im Häggenschwiler Gemeindehaus. Auf diesem nimmt derzeit noch Hans-Peter Eisenring Platz. Ende Jahr aber tritt er als Gemeindepräsident zurück.

Gemperle hat letzte Woche seine Kandidatur mitgeteilt. Die Bekanntgabe sei eine Befreiung gewesen, sagte der 44-Jährige danach. Seither habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. «Das bestärkt mich.»

«Ich kenne Häggenschwil in- und auswendig»

Gemperle ist in Häggenschwil kein Unbekannter. Seit zehn Jahren sitzt er im Gemeinderat, seit drei ist er Eisenrings Vize. «Ich habe in diesen Jahren einen breiten Einblick in das Amt des Präsidenten erhalten», sagt Gemperle. Er wisse, was ihn erwarte. «Ich denke, dass mich so schnell nichts aus der Bahn werfen würde.»

Ihn reizt das vielseitige Umfeld. Seine Stelle in St.Gallen würde er bei einer Wahl aufgeben und sich auf die neue Aufgabe konzentrieren. Als Gemeindepräsident wäre er zu 50 Prozent angestellt und würde zusätzlich Verwaltungstätigkeiten übernehmen, etwa in der Bauverwaltung, Elektra und Wasserversorgung. «Anders als heute ginge es dann nicht nur ums Bauen. Ich kann kreativer und innovativer sein.»

Gemperle ist einer vom Dorf. Aufgewachsen in Häggenschwil, verliess er für einige Jahre das 1380-Seelen-Nest und kehrte vor zehn Jahren zurück. «Ich kenne Häggenschwil in- und auswendig», sagt er. Das Dorf habe Charme, die Bewohner kennen sich. Er sei jemand, der gerne auf der Strasse einen Schwatz halte.

«Ich finde es schön, dass hier nicht nur gewohnt, sondern gelebt wird. Es gibt ein reges Vereinsleben.»

Gemperle selbst präsidierte zehn Jahre lang den Turnverein.

Wieso sollten die Häggenschwiler ihn wählen? «Ich spüre die Leute und habe ein offenes Ohr», sagt Gemperle. Er schätzt sich als umgänglichen Menschen ein, der aber eine klare Linie fährt. Nebst seiner Erfahrung als Gemeinderat bringe er jene aus seinem Beruf mit. Sein Hintergrund käme im etwa bei der Zonenplanrevision zugute oder auch bei der baulichen Entwicklung der Gemeinde und dem Bau der neuen Turnhalle, was Gemperle zu den grössten Herausforderungen in den nächsten Jahren zählt. «Zudem liegt es mir, Leute zu führen. Ich habe gerne ein Team unter mir.» Und dieses sei in Häggenschwil «sensationell».

Er würde nicht vieles anders machen als sein Vorgänger

Lobende Worte findet Gemperle auch für Eisenring. Würde er etwas anders machen? Er überlegt und schmunzelt. «Nun, ich bin nicht Hans-Peter Eisenring. Ich denke, ich bin wie er offen, vielleicht aber nicht ganz so enthusiastisch.» Wer Eisenring kennt, weiss, dass er keine Gelegenheit auslässt, nicht für sein Dorf zu werben. «Für mich gibt es nicht nur Häggenschwil», sagt Gemperle.

Als Bausekretär in Wittenbach, Uzwil, Gossau und nun in St.Gallen habe er andere Gemeinden kennen gelernt und auch die Vorteile grösserer Gemeinden gesehen. «Aber auch ich will mein Dorf natürlich von der besten Seite zeigen.» Er sei sehr zufrieden mit Eisenrings Arbeit und auch finanziell stehe die Gemeinde gut da.

«Daher würde ich nicht vieles anders machen, aber trotzdem mein eigenes Ding.»

Im Gegensatz zu CVPler Eisenring ist Gemperle zudem parteilos. Am ehesten fühle er sich der FDP zugehörig. Doch in Häggenschwil gibt es nur SP, CVP und SVP. Er sei aber durchaus auch sozial eingestellt, vor allem wenn es um Familienthemen gehe, sagt der Vater zweier Söhne (7 und 6) und einer Tochter (3). «Ich will mich nicht in eine Richtung schieben lassen.»

Lieber ans FCSG-Spiel statt ans Woodball-Turnier

Schmiedet Gemperle gerade nicht Pläne, Gemeindepräsident zu werden, fährt er gerne Ski, geht joggen und verbringt Zeit mit der Familie. Und er hat eine grün-weisse Leidenschaft. So ist er bei fast jedem Heimspiel des FC St.Gallen anzutreffen.

Während Gemperle ein grosser Fussballfan ist, hat er zu einer anderen Sportart keinen Bezug, nämlich zu Woodball. Eisenring wirbt regelmässig für den asiatischen Sport, der laut ihm nur in Häggenschwil gespielt wird. Wieder etwas, was Gemperle von seinem Vorgänger unterscheiden würde.

Bis jetzt ist Raffael Gemperle der einzige Kandidat, der sich in Stellung gebracht hat. Die Findungskommission schreibt das Amt demnächst aus. «Fürs Dorf wünsche ich mir eine Auswahl», sagt Gemperle. Er stelle sich gerne einer Kampfwahl.

«Ich bin aber auch nicht traurig, wenn es zu keiner kommt.»

Bis zum ersten Wahlgang am 27. September sind es noch rund acht Monate – «eine lange, ungewisse Zeit». Es würde ihn «schon fuchsen», wenn es nicht klappt. «Ich habe Feuer für dieses Amt entwickelt.»