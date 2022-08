Interview Was Carl Felix Stürm noch immer ärgert:«Ich bin gerne ein regionaler Rorschacher» Carl Felix Stürm, Gründer der gleichnamigen Rorschacher Stiftung, ist ein glühender Verfechter für eine aktive, regionale Zusammenarbeit in der Region am See.

Carl Felix Stürm – ein Förderer mit regionalem Herz. Bild: PD

Am Montag, 22. August, findet im Würth-Saal in Rorschach die letzte Preisverleihung der Carl-Stürm-Stiftung statt. Seit 2005 hat die Stiftung 16 Preisverleihungen durchgeführt und Persönlichkeiten, Vereine und Institutionen ausgezeichnet. Carl Felix Stürm äusserst sich im Interview zu seinen Beweggründen, die Stiftung 2004 zu gründen und blickt auf die bisherigen Vergaben zurück.

Carl Felix Stürm, wie ist der Gedanke dazu und schliesslich der Preis selbst entstanden, was war der Auslöser?

Ich bin in Rorschach aufgewachsen, habe hier eine Firma geführt und entwickelt und habe mich in dieser Region immer sehr wohlgefühlt. Ich durfte einiges erreichen und wollte auch etwas zurückgeben. Persönlichkeiten, Vereine und Institutionen, welche zur Erhaltung und auch Verbesserung der Lebensqualität der Region wertvolles beitragen, habe ich sehr wertgeschätzt und wollte diese auszeichnen.

Der erste Förderpreis an die Stadt am See hat auch dazu beigetragen, dass heute der Seebus fährt, er war so etwas wie die fehlende Anschubzündung. Wie betrachten Sie diese positive Entwicklung heute?

Der Stiftungsrat und ich haben die Idee eines Seebusses für die Region von Anfang an als gut und wichtig angesehen. Die Beteiligten waren sich aber nicht auf Anhieb einig, wie das Projekt gestartet werden soll. Die Anschub-Finanzierung von 50000 Franken hat dann glücklicherweise etwas in Rollen gebracht, das sich dank Engagement Verantwortlicher der Region zu etwas sehr Gutem entwickelt hat. Die Verbindungen, die der Seebus täglich bietet, sind nicht mehr wegzudenken.

Welche Leistung von Preisträgern hat Sie besonders beeindruckt?

Die Anstrengungen von Ernst Tobler, damals Gemeindepräsident von Rorschacherberg, und drei weiteren Persönlichkeiten, die sich mit grosser Sorge um die Erhaltung des Wartegg-Parkes engagierten, haben mich sehr beeindruckt. Für die Stiftung war schnell klar, dass dieses Juwel, der Wartegg-Park, möglichst gesamthaft erhalten bleiben muss. Zum Glück ist das auch gelungen. (Anmerkung des Interviewers: Felix Stürm hat für die Rettung eines Teils des Parkes 500000 Franken gegeben, sein Freund Markus Meier 100000 Franken).

Welche Preisträger haben Sie sonst noch berührt?

Ein weiterer sehr beeindruckender Preisträger war Reinhold Würth. Was er insgesamt mit seiner Firma erreicht hat und was er hier uns in Rorschach erstellt hat, ist echt grossartig. Sehr positiv berührt haben mich auch die zwölf mit einem Preis ausgezeichneten Institutionen aus dem Pflegebereich. Das war 2020 und wir konnten mit unserem Preis den Mitarbeitenden dieser Organisation eine kleine Freude machen. Ihre Arbeit passiert nicht auf der öffentlichen Bühne, ist aber für die Lebensqualität vieler Menschen ausschlaggebend.

Die eine oder andere Preisvergabe hat auch Kritik ausgelöst. Etwa jene an Jörg Korecki oder an die IG Mobil und den Airport Altenrhein. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?

Natürlich wurden nicht alle Entscheidungen des Stiftungsrates nur wohlwollend aufgenommen. Als Jürg Korecki 2008 einen Preis von 50000 Franken erhielt, haben alle anerkannt, dass er aus der Bauruine Seerestaurant etwas langfristig sehr Gutes gemacht hat. Korecki hat den Preis verdient, sein Konkurs danach natürlich ist bedauerlich. Der Preis 2019 an die IG Mobil zur Unterstützung der Kampagne für den Autobahnanschluss hat ebenfalls nicht allen gepasst. Eine Person hat mich sogar auf unflätige, nicht akzeptable Art und Weise beschimpft, was mich noch bis heute ärgert. Man muss ja nicht gleicher Meinung sein, aber eine derart unmögliche Reaktion war nicht angebracht.

Wie sind/waren die Reaktionen der Gewinner und der Politik. Wird Ihre Leistung als Preisstifter auch entsprechend gewürdigt?

Die Reaktionen bei den Ausgezeichneten, dem Publikum und der Politik waren meiner Wahrnehmung nach eigentlich immer sehr wohlwollend. Die Stiftung hatte aber nie das Ziel, sich durch die Vergabe von Preisen zu profilieren, im Mittelpunkt standen immer die Leistung und die dadurch verdiente Auszeichnung, die mit der Preisvergabe verbunden war.

Welches Fazit werden Sie nach der letzten Preisverleihung ziehen?

Die Stiftung war für mich eine wichtige und gute Sache. Ich wusste aber von Anfang an, dass ich damit höchstens ein klein bisschen Anstoss für eine regionale Zusammenarbeit und ein regionales Selbstbewusstsein geben könnte.

Die letzte Preisverleihung Jetzt onine anmelden Die Preisverleihung von Montag, 22. August, ist öffentlich. Jedermann kann sich über die Carl Stürm Website noch bis bis 14. August dazu anmelden, die Platzzahl ist beschränkt und wird in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Sie sind ein glühender Verfechter der regionalen Zusammenarbeit, weshalb?

Ich war und bin der Ansicht, dass ein Miteinander uns in der Region Rorschach stärker und besser macht. Es ist sehr befriedigend zu sehen, wer alles zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in unserer Region aktiv etwas beiträgt. Da ist man gerne regionaler Rorschacher!