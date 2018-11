Innovation aus Gossau: Hungrige Würmer fressen Küchenabfälle Kathrin und Magnus Hälg aus Gossau haben das Kompostiersystem «Hungry Bin»auf den Markt gebracht. Darin werden organische Abfälle von Würmern verwertet. Elena Fasoli

Bis zu 30'000 Würmer stecken im «Hungry Bin» von Kathrin und Magnus Hälg. (Bild: Elena Fasoli)

Nur wer genau hinschaut, erkennt die 20000 bis 30000 Würmer, die sich im «Hungry Bin» befinden. Der Name bezeichnet ein Kompostiersystem in einem Behälter, der einer Grünguttonne gleicht. Mithilfe der Würmer und eines Filters lassen sich darin organische Abfälle in Wurmhumus und Flüssigdünger umwandeln. Kathrin und Magnus Hälg aus Gossau verkaufen die Behälter für das System in ihrem Online-Shop «Naturwurm».

«Es handelt sich um ein geschlossenes System», sagt Magnus Hälg. Die Würmer fressen den von Bakterien und Pilzen zersetzten Kompost innerhalb kurzer Zeit. Man könne den «Hungry Bin» laufend mit Küchenabfällen füllen. «Alle paar Tage kann man die Produkte ernten, die sich am unteren Ende des Filters sammeln.» Dabei handelt es sich um Wurmhumus und «Wurmtee». Letzterer kann gemischt mit Wasser als flüssiger Dünger verwendet werden. «Der Dünger ist nicht nur gut für Blumen und Gemüse. Meine Zimmerpflanze ist noch nie so kräftig gewachsen», sagt Kathrin Hälg.

Der «Hungry Bin» hat Vorteile gegenüber dem Alternativmodell «Worm Café», das aus Etagen besteht. Das Fassungsvermögen sei mit bis zu 120 Kilogramm grösser, sagt Kathrin Hälg. Ausserdem könne man das System auf Rollen herumschieben. Beim «Worm Café» sei das Verschieben schwierig, da es auf Beinen stehe. Die Kompostiersysteme sollten im Winter nicht draussen bleiben, da die Würmer sterben könnten. Dank der Rollen kann der «Hungry Bin» nach drinnen verschoben werden. «In Garagen oder Treppenhäusern stören die Behälter nicht, weil der Inhalt geruchsneutral ist», sagt Magnus Hälg.

Eine Alternative zu Komposthaufen

Ihre Kompostiersysteme seien eine Alternative zu Komposthaufen, sagt Kathrin Hälg. «Komposthaufen im Garten sind kein geschlossenes System.» Folglich können Probleme entstehen. Tiere wie Mäuse könnten die Kompostierung oder die Anzahl Würmer beeinflussen. Ausserdem sei der Betrieb einer Kompostierung zeitintensiv. Den «Hungry Bin» müsse man hingegen nicht umsetzen. «Die Würmer mischen den Kompost von selbst.»