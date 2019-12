Hundwil: Stall brennt ab – 200 Mastschweine verenden in den Flammen

In der Nacht auf Samstag ist in Hundwil in einem Wohnhaus mit angebautem Stall ein Feuer ausgebrochen. Während die 85-jährige Hauseigentümerin das Haus rechtzeitig verlassen konnte, kam für ihre 200 Mastschweine jede Hilfe zu spät.