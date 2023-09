HUNDESHOW Mit dem Haustier an die Weltmeisterschaft: Rorschacher Windhunde räumen an der «World Dog Show» in Genf ab Ende August fand in Genf die «World Dog Show» statt. Dabei konnten sich Hunde aus aller Welt miteinander messen. Besonders erfolgreich waren die Windhunde der Rorschacherin Alexandra-Michaela Kloppenburg.

Die Windhündin Nasrin Amani wurde beim Grand Prix de Genève in der Alterskategorie «Junior Class» Erste und bei der Weltmeisterschaft in der Alterskategorie «Intermediate Class» Zweite. Bild: zvg

Die «World Dog Show» ist die grösste Hundeausstellung innerhalb der Fédération Cynologique Internationale und eine der grössten Hundeausstellungen der Welt. Umgangssprachlich spricht man deshalb auch von der Weltmeisterschaft. Sie wird seit 1971 jährlich durchgeführt und dauert vier bis sechs Tage. Der Austragungsort wechselt jährlich, die Organisation der Ausstellung obliegt jeweils einem nationalen kynologischen Dachverband innerhalb der Fédération Cynologique Internationale (FCI). Dieses Jahr trafen sich die Hundeliebhaberinnen und -liebhaber Ende August mit ihren Vierbeinern in Genf.

Für Alexandra-Michaela Kloppenburg und ihre Windhunde war es die erste Teilnahme am internationalen Anlass. Seit über einem Jahr macht die Rorschacherin an Ausstellungen und Hunderennen mit. Als sie erfuhr, dass die «World Dog Show» 2023 in der Schweiz stattfindet, habe sie sich angemeldet, sagt die 20-Jährige. Sie und ihre Mutter teilen sich die Arbeit mit den vier Hunden auf. Zwei Hunde stammen aus Russland. Ein weiterer kommt aus Ungarn, der vierte stammt aus Deutschland. Dabei halten die Kloppenburgs je zwei «Saluki» und zwei «Barsoi». Das sind beides gezüchtete Windhunderassen.

Dem Schönheitsideal der Rasse entsprechen

«Es war überwältigend für mich und die Hunde», sagt Alexandra-Michaela Kloppenburg über die vielen Hunde in einer Halle. Total nahmen mehr als 20’000 Hunde an der «World Dog Show» teil. Zusätzlich waren Tausende Helferinnen und Helfer sowie alle Hundehalterinnen und -halter vor Ort. Da einer der vier Hunde noch zu jung war, ging Kloppenburg nur mit drei Windhunden nach Genf. Am Anlass gab es unterschiedliche Kategorien. Grundsätzlich geht es darum, dass ein Tier möglichst so aussieht, wie es das Idealbild einer jeweiligen Rasse vorgibt. Dabei werden die Hunde von mehreren Richtern beurteilt und kommen Runde für Runde dem Titel näher.

Alexandra-Michaela Kloppenburg (rechts) mit ihrer Mutter und den drei Windhunden an der «World Dog Show» in Genf. Bild: zvg

Für Kloppenburgs Hunde war die diesjährige «World Dog Show» erfolgreich. Besonders die Saluki-Hündin «Nasrin Amani» konnte in Genf absahnen. Sie wurde bereits mit dem «Swiss Junior Beauty Champion»-Titel ausgezeichnet, an der Weltmeisterschaft wurde sie beim Grand Prix de Genève in der Junior Class nun Erste. Auch bei der älteren Altersstufe, der «Intermediate Class», konnte die Windhündin den zweiten Platz ergattern. «Danaya iz Severnoi Ohoty» war an der «World Dog Show» ebenfalls erfolgreich: Beim «Grand Prix de Genève» wurde die Barsoi Hündin Zweite in der Alterskategorie «Junior Class».

Im Training werden Haltung und Gang perfektioniert

Um so erfolgreich zu sein, muss natürlich ausgiebig trainiert werden. «Als Vorbereitung haben die Hunde mehrmals pro Woche in Aarau trainiert», sagt Alexandra-Michaela Kloppenburg. Im Training werden vor allem Haltung und Gang perfektioniert. Solche wettbewerbsfähige Hunde hatte die Rorschacherin aber nicht immer. Sie sagt: «Am Anfang hatten wir nur einen Saluki als Haustier, da ich unbedingt einen Windhund haben wollte.»

Da es artgerecht sei, habe sie ihn ab und zu auf eine Rennbahn gebracht. In der Zwischenzeit kam ein weiterer Hund dazu. «Ich hätte niemals gedacht, dass es so weit gehen würde.» So kam es dann Schritt für Schritt zu den Ausstellungen und Rennen – und schliesslich sogar zum Vizeweltmeisterschaftstitel.