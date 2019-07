Hundebiss am Rorschacher Seeufer: 22-Jähriger will Hunde voneinander trennen und wird verletzt Die Arionwiese in Rorschach war am Samstagabend der Treffpunkt am Bodensee. Die friedliche Stimmung wurde allerdings von einem Vorfall überschattet. Ein Hundehalter wurde von einem anderen Hund gebissen und musste ins Spital. Bei der Polizei sind nun zwei Anzeigen eingegangen. Alexandra Pavlovic

«Schmerzhaft»: So könnte man das Bild bezeichnen, das ein 22-jähriger Hundehalter aus Rorschach am Sonntagabend auf seinem Facebook-Profil hochgeladen hat. Darauf zu sehen ist seine verwundete rechte Hand, sogar die Haut sei aufgerissen worden, schreibt der Verletzte darunter. Doch was war passiert?

Gemäss dem Facebook-Eintrag wurde der Mann Opfer eines Hundebisses. Am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, soll ihn ein Staffordshire Bullterrier auf der Arionwiese in Rorschach angegriffen und in die Hand gebissen haben. Trotz Leinenpflicht sei der Hund frei herumgelaufen und aggressiv zu seinem Hund und ihm gerannt, schreibt der Hundehalter weiter. In der Folge biss das Tier den Mann in die Hand. Sein eigener Hund, ein neunmonatiges Tier der Rasse Akita Inu, reagierte laut dem 22-Jährigen in Notwehr und biss wiederum den Staffordshire Bullterrier ins Genick, bis dieser von ihm abliess.

Auf Facebook suchte der Verletzte schliesslich nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten. Sein Bild wurde über 60 Mal geteilt und hatte am Montagmorgen bereits 131 Kommentare.

«Ich halte mich immer an die Leinenpflicht»

Die St.Galler Kantonspolizei bestätigt den Vorfall auf Nachfrage. «Dazu sind zwei Anzeigen bei uns eingegangen», sagt Mediensprecher Hanspeter Krüsi. Einerseits habe der verletzte Hundebesitzer eine Anzeige wegen des Hundebisses an seiner Hand erstattet. Andererseits habe auch der Besitzer des Staffordshire Bullterriers eine Anzeige eingereicht, weil sein Hund offenbar ebenfalls mit einem Biss verletzt worden sei.

Der Vorfall vom Samstagabend hat eine Vorgeschichte. Was der verletzte Hundebesitzer in seinem Facebook-Posting nicht erwähnt, ist, dass der Staffordshire Bullterrier seinen Hund und andere Hunde im Wasser angeknurrt hat. Wie Hanspeter Krüsi sagt, hatten beide Besitzer ihre Tiere zum Abkühlen in den Bodensee gelassen. Der Besitzer des Staffordshire Bullterriers ging nach einer Weile an seinen Platz. «Als der 22-Jährige schliesslich mit seinem neunmonatige Akita Inu ebenfalls aus dem Wasser kam, ging der Staffordshire Bullterrier auf die beiden los.» In der Folge wollte der Akita-Inu-Besitzer die Tiere voneinander trennen und wurde vom Bullterrier in die Hand gebissen und verletzt. Laut Krüsi suchte der Mann danach das Spital auf.

Nähen musste der 22-Jährige die Bisswunde zwar nicht, dennoch sei die Verletzung schwer gewesen. «Der Biss ging so tief, dass man sogar meine Sehnen gesehen hat. Ich kann meine Hand derzeit nur zu einem Viertel schliessen und muss mich gedulden, bis die Wunde verheilt», sagt er. Der Akita-Inu-Besitzer ist auch Tage nach dem Vorfall über die verletzte Sorgfaltspflicht des anderen Hundebesitzers verärgert. Der Rorschacher sagt:

«Ich halte mich immer an die Leinenpflicht, sogar wenn ich mit meinem Hund im Wasser bin. Das war auch am Samstag der Fall.»

Er könne nicht verstehen, wieso sich andere nicht daran halten.

Zuerst die Aussprache suchen, dann die Polizei einschalten

Gemäss Polizei wollten sich die beiden Hundebesitzer am Sonntag dann zur Aussprache treffen, doch so weit kam es nicht. Weil der verletzte Hundehalter die Polizei einschaltete, wurde das Treffen abgesagt. «Daraufhin erstattete der Besitzer des Staffordshire Bullterriers ebenfalls Anzeige», sagt Krüsi. Der Fall werde nun von der Polizei untersucht.

Wie aber verhält man sich bei einer Hundeattacke richtig? «Das hängt immer vom Fall und davon ab, ob eine Person Anzeige erstattet oder nicht», sagt der Kapo-Mediensprecher. Grundsätzlich sollten sich die Hundehalter in einem ersten Schritt um eine Aussprache zum Tathergang bemühen. Anschliessend, und wenn nötig, sei die Polizei einzuschalten. Des Weiteren gelte es, bei Spaziergängen die Leinenpflicht einzuhalten.

50 Franken Busse bei Verstoss

Die Leinenpflicht gilt auch auf der Rorschacher Seepromenade. Nicht nur während der Sommermonate, in denen sich an den Wochenenden Hunderte Spaziergänger, spielende Kinder, Velofahrer und andere Hunde am See tummeln, sondern auch im Herbst. Das ist mit mehreren Schildern signalisiert. Wer gegen die Leinenpflicht verstösst, dem droht eine Busse in der Höhe von 50 Franken.