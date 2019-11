Hundeangriff in Rorschach: Tierschützer wollen beissenden Staffordshire Bullterrier retten An der Seepromenade zwischen Rorschach und Goldach biss ein Staffordshire Terrier eine Frau. Einige vermuten nun, dass der Hund eventuell eingeschläfert werden könnte. Tierschützer wollen das verhindern. Ines Biedenkapp

Der Präsident des hiesigen Rottweiler Clubs bietet der Halterin des Staffordshire Bullterriers seine Hilfe an. (Bild: Ines Biedenkapp)

Rorschach kommt beim Thema Hundeangriffe nicht zur Ruhe. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rorschach…» wird derzeit diskutiert, was mit einem Hund passiert, der mehrfach auf Personen oder Hunde losging. Die Nutzer beziehen sich damit auf einen Fall, der sich im Juni ereignet hat und erst vor kurzem Publik wurde. Damals hat ein Staffordshire Bullterrier eine Frau verletzt.

Einige der Facebook-Nutzer wie auch Tierschützer äusserten nun ihre Angst, dass der Hund eingeschläfert wird. So bietet etwa der Präsident des hiesigen Rottweiler Clubs seine Hilfe an. Dies könne in Form von Kursen sein, der Club würde aber auch anbieten, den Hund zu übernehmen und resozialisieren.

Stadt prüft Vorfälle

Laut Marcel Aeple, Stadtschreiber von Rorschach sei bisher aber noch nichts entschieden:

«Nachdem wir Kenntnis von den Vorfällen erhalten haben, haben wir gegen die Tierhalterin ein administratives Verfahren eröffnet.»

Derzeit sei die Stadt mit der Sachverhaltsabklärung beschäftigt. Dabei wird insbesondere die Tierhalterin um eine Stellungnahme gebeten. «Welche Massnahmen gegen die Tierhalterin und/oder den Hund gestützt auf Art. 9 des kantonalen Hundegesetzes ausgesprochen werden, ist derzeit noch offen», sagt er weiter.

Weiteres folgt in Kürze...