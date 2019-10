Die etwas andere Schweizermeisterschaft: Hunde tanzen Tango

Am Samstag und am Sonntag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, messen sich in der Hundesporthalle an der St. Josefenstrasse 56 in St. Gallen 150 Teilnehmer in Dogdance. In der Sparte Freestyle zeigen die Zweierteams Tricks wie Sprünge und Rollen. In der Sparte Heelwork to Music führen Halter und Hund vorgeschriebene 18 Positionen vor. Jede Kategorie zählt drei Schwierigkeitsstufen. Am Sonntag ab 14 Uhr werden die Schweizer Meister auserkoren. Der Eintritt ist frei. Bereits 2015 fand in St. Gallen ein vergleichbarer Wettbewerb statt. «Die Halle muss frei und bezahlbar sein, der Boden gut gefedert, damit die Gelenke der Hunde geschont werden. Die Hundesporthalle in St. Gallen erfüllt diese Bedingungen», sagt Mitorganisatorin Monika Ballerini. Und spricht von einem «Hallenproblem». Es gebe in der Schweiz nur eine Handvoll Orte, die gross genug für einen solchen Hundeanlass seien. Eine neue Halle in Münsingen entschärfe die Situation zwar. «Wir können aber nicht immer dort zu Gast sein. Sonst gewöhnen sich die Tiere zu sehr an die Halle und geraten bei Wettbewerben anderswo durcheinander.» (dbu)