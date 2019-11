Hund verirrt sich auf St.Galler Stadtautobahn und verursacht Verkehrsunfall – Zwei Verletzte in Spital

Schlägerei in St.Gallen: 19-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt +++ Täter weiter auf der Flucht +++ Opfer noch im Spital

Ein 19-jähriger Mann ist am Freitagabend, kurz nach 22.45 Uhr, mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Vorausgegangen war eine Schlägerei am Bohl, in die mehrere Personen zweier Gruppierungen involviert waren. Der Täter befindet sich nach wie vor auf der Flucht.