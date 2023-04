Last Minute Neues Hotel in St.Gallen: Kurz vor der Eröffnung ändert es jetzt seinen Namen Im Juli eröffnet neben der Villa Wiesental und der Lokremise ein neues Businesshotel. Angekündigt wurde es als «Tailormade Hotel Lok». Dieser Name musste jetzt geändert werden.

So soll das neue Hotel Leo an der Kreuzung Rosenberg und St.-Leonhard-Strasse aussehen. Bild: PD

Voraussichtlich am 28. Juli eröffnet neben der Villa Wiesental ein neues Businesshotel. Angekündigt wurde der Neubau zu Beginn des Jahres als «Tailormade Hotel Lok St.Gallen». Der Name sollte den Bezug zum Bahnhof und der Lokremise deutlich machen, sagte Chris Wieghardt, Mitglied der Hoteldirektion, damals dem St.Galler Tagblatt. Auf der Website des Hotels liest man aber einen anderen Namen. Es stellt sich heraus, dass der ursprüngliche Name verworfen worden ist. Neu soll es «Tailormade Hotel Leo St.Gallen» heissen. Der Name sei auf Anregung der Stiftung Lokremise geändert worden, um Verwechslungen zu vermeiden, sagt Samuel Vörös von der Tailormade Hotels AG auf Anfrage.

Hotel und Stiftung einigen sich

Wie kam es dazu, dass das Hotel zuerst mit dem Namen «Lok» angekündigt und dann in «Leo» umbenannt wurde? Kathrin Lettner, Präsidentin der Stiftung Lokremise, sagt: «In diesem Fall war die Wirtschaft eindeutig schneller als die Stiftung.» In einer anstehenden Sitzung sei dann aber gemeinsam entschieden worden, dass die «Tailormade Hotels AG» den Hotelnamen ändert. Dies auch aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung und der Kulturszene. Das Hotel und die Brasserie Lok sind eigenständige Betriebe, die nicht zusammengehören. «Mit der Lösung, dass das Hotel nun ‹Leo› anstatt ‹Lok› heissen wird, sind wir als Stiftung sehr zufrieden», sagt Lettner.

Auch der neue Name stellt einen Bezug zur Umgebung dar. «‹Leo› bezieht sich auf das umliegende Gebiet, in dem sich das Hotel befindet», sagt Vörös. Das neue Businesshotel wird über 102 Zimmer verfügen und soll vor allem auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet sein. Die zentrale Lage am Hauptbahnhof sei laut der Hoteldirektion ein Vorteil. Im Erdgeschoss des Hotels wird es eine Bar und ein japanisches Restaurant namens Eki-mae geben, was auf Japanisch «am Bahnhof» heisst.