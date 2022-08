Hotellerie Das traditionsreiche «Ekkehard» wird umfassend saniert und mit rund 100 Doppelzimmern ausgestattet: Die Forol AG hat der Stadt St.Gallen den Saal abgekauft Das Hotel Ekkehard ist seit 14 Jahren im Dornröschenschlaf. Doch jetzt hat die Besitzerin, die Forol Generalunternehmung AG mit Sitz in Herisau, freie Bahn, ein Hotelprojekt samt Restaurant zu realisieren.

Das Hotel Ekkehard an der Rorschacher Strasse: Seit 2008 sind die Türen geschlossen. Tobias Garcia

2008 wurden die Türen des Hotels Ekkehard an der Rorschacher Strasse geschlossen. Seither bröckelt die Fassade. Doch jetzt könnte etwas gehen: Die Forol AG, hinter der der erfahrene Immobilienentwickler Urs Peter Koller steht, hat der Stadt St.Gallen den «Stadtsaal» abgekauft. Die Stadt ihrerseits hatte den Saal in den 1980er-Jahren erworben; der damalige Hotelier war in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das Ziel: Die Stadt wollte den Saal für die Durchführung gesellschaftlicher Anlässe erhalten.

Vor ziemlich zwei Jahren sagte Urs Peter Koller gegenüber dem «St.Galler Tagblatt» er stehe mit der Stadt in Verhandlungen wegen der Übernahme des Saals. Erst wenn dieses Geschäft in trockenen Tüchern sei, könne die Forol AG mit der Sanierung der Liegenschaft beginnen. Die Verhandlungen dauerten; es ging um den Preis. Doch jetzt haben sich Stadt und Forol AG offensichtlich gefunden. Am Montag wurde der Verkauf öffentlich gemacht. In ihrer Meldung schreibt die Forol AG von einem «Meilenstein».

In engem Austausch mit der Stadt

Daniela Koller, CEO der Forol AG, will nicht viel verraten über die Pläne. Was ihr aber besonders wichtig ist: «Wir arbeiten Hand in Hand mit der Stadt.» Erst wenn die Unternehmung das Okay der Stadt habe, werde die Forol AG ein Baugesuch erarbeiten. Einen konkreten Zeitplan für die Realisierung gebe es darum noch nicht, sagt Koller.

Daniela Koller, Geschäftsführerin der Forol Generalunternehmung AG. Sandro Diener

Auch das Investitionsvolumen könne heute noch nicht beziffert werden. Im Communiqué heisst es, es brauche ein enormes finanzielles Engagement, um die Wiederbelebung des traditionsreichen Stadthotels zu ermöglichen.

Schon vor einigen Jahren konnte die Forol AG die Nachbarliegenschaft an der Rorschacher Strasse 48 erwerben. Mit dem Kauf des «Stadtsaals» könne die Forol AG «an dieser Toplage das bestehende Hotel Ekkehard nun als Alleineigentümerin totalsanieren». Der Besitz beider Liegenschaften ermögliche es, ein Hotel mit rund 100 Doppelzimmern und einer Restauration zu realisieren.

In welchem Segment das Hotel angesiedelt werde, sei noch nicht klar, sagt Daniela Koller. Es werde aber den Bedürfnissen und Ansprüchen der Stadt St.Gallen entsprechen, sagt sie. Seit mehr als zwei Jahren bestehe eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt, um die sehr anspruchsvolle Architektur und Neugestaltung der Dachlandschaft zu erarbeiten. Was heisst das? Auch hier wird Koller nicht konkreter. Ziel sei es, «einen ebenbürtigen Ersatz für das prestigeträchtige Hotel zu schaffen», wird Urs Peter Koller im Forol-Communiqué zitiert.

Eine bewegte Geschichte

Mitte vergangenen Jahres wurden die Pläne begraben, im «Ekkehard» das Literaturhaus unterzubringen. Der Verein Literaturhaus & Bibliothek Wyborada zog sich aus dem Vorhaben zurück. Urs Peter Koller hatte bis dahin die Absicht, über dem Parterre statt Hotelzimmer Wohneinheiten zu realisieren. Jetzt also eine Kehrtwende: Wie ursprünglich geplant, soll aus dem 136 Jahre alten ehemaligen katholischen Gesellenhaus wieder ein Hotel entstehen.

Zahlreiche Konzerte fanden im Ekkehard-Saal statt: Hier Genesis-Frontmann Peter Gabriel bei einem Konzert 1972. Bild: PD/Pino Buoro (1972)

Im «Ekkehard» war stets viel los. Der Schachklub St.Gallen trainierte darin und führte Turniere durch. Die CVP des Kantons St.Gallen bereitete im «Ekkehard» Wahl- und Abstimmungskämpfe vor. Der FC St.Gallen 1879 führte seine Vereinsversammlungen durch. Bälle fanden darin statt. Und Konzerte. 1972 spielten Genesis im «Ekkehard».