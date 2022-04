Horn Isabelle Tanner ist die neue Gemeindeschreiberin von Horn Seit dem 1. April ist Isabelle Tanner als Gemeindeschreiberin und Finanzverwalterin im Amt. Davor war sie 22 Jahre bei der Raiffeisenbank Mittelrheintal tätig. Ihr grosses Hobby ist das Reisen.

Der Gemeinderat Horn hat Isabelle Tanner per 1. April zur neuen Gemeindeschreiberin und Finanzverwalterin in Horn gewählt. Bild: Andrea Tina Stalder

«Der Begriff ‹Tätschmeisterin› beschreibt meine Funktion eigentlich ganz gut», sagt die neue Horner Gemeindeschreiberin Isabelle Tanner. Denn ihre Stärken seien Organisation und Kommunikation. Sie organisiere beispielsweise zukünftig die Horner 1.-August-Feier. Sie netzwerke, regle das Personalmanagement und die Finanzen, erledige die Korrespondenz oder habe Publikumsverkehr. Weil Thomas Fehr als Gemeindepräsident ein Teilzeitpensum innehabe und mehrheitlich nicht im Hause sei, brauche es doch eine «Tätschmeisterin».

Tanner ist seit dem 1. April im Amt

Die Aufgaben auf einer Gemeindeverwaltung seien vielfältig. Das weiss Isabelle Tanner aus Erfahrung: Die 41-Jährige hat die kaufmännische Lehre auf der Gemeindeverwaltung Balgach absolviert. «Die kaufmännische Ausbildung ist auch heute noch genau das Richtige für mich», sagt Tanner, die in Thal geboren ist. Sie bezeichnet sich als kaufmännische Allrounderin, die den Kontakt zu anderen schätzt.

Tanner hat ihre Tätigkeit in Horn am 1. April aufgenommen. Sie wachse so langsam in die Aufgabe als Gemeindeschreiberin hinein. Sie habe das Glück, dass sie während zwei Monaten von ihrem Vorgänger Andreas Hirzel eingearbeitet werden könne und nun Schritt für Schritt die Geschäfte kennenlerne. «Als zehnjähriger Gemeindeschreiber von Horn besitzt er ein grosses Fachwissen», sagt Tanner. Die erste Gemeinderatssitzung liegt bereits hinter ihr. Hirzel habe ein super Vorprotokoll erstellt. Trotzdem nehme die Nachbearbeitung einige Zeit in Anspruch.

Wenn nicht im Büro, ist Tanner auf Reisen

Viel Zeit verbringt Tanner auch mit ihrem Hobby, dem Reisen. «Wir sind oft auf Städtetrips unterwegs», sagt sie und erzählt, dass sie und ihr Mann vor einer guten Woche in München gewesen seien und sich ein Spiel des FC Bayern München besucht haben.

Ihr Lieblingsland ist Amerika, ihre Lieblingsstadt Las Vegas, das Disneyland für Erwachsene, wie sie es nennt.

«Wir sind aber nicht nur zum Zocken da, sonder auch gerne in der Stadt unterwegs. Die Restaurants, Theater und Nationalparks in der Umgebung sind wunderschön.»

Tanner kann sich vorstellen, irgendwann nach Horn zu ziehen. Derzeit wohnt sie mit ihrem Mann in Lüchingen. Bild: Andrea Tina Stalder

Reisen sei pure Erholung für sie und sie könne jeweils den Kopf auslüften. Während der Corona-Zeit waren die Tanners im Tessin, in Kroatien, Hamburg, auf Teneriffa und in London. Sie verrät, dass sie sich zudem zwei Mal im Monat mit fünf Frauen zu einer lockeren Englischrunde trifft, die aus einem Englischkurs hervorgegangen ist. Vorerst seien keine längeren Reisen geplant. «Von August bis Dezember werde ich noch eine Weiterbildung in Gemeindefinanzen besuchen», sagt Tanner.

Mit Geld und Bankgeschäften kennt sich die neue Horner Gemeindeschreiberin aus: Sie war 22 Jahre bei der Raiffeisenbank Mittelrheintal tätig, davon mehrere Jahre als Geschäftsst woellenleiterin. Tanner sagt:

«Nach dieser langen Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich noch etwas anderes machen möchte.»

Der Zufall wollte es, dass sie ein Kollege auf das Horner Inserat aufmerksam gemacht habe. Da sie Berufserfahrung in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung mitbringe, habe sie sich beworben und dann habe tatsächlich alles gepasst. Sie schätzt es, dass sie das Grossraumbüro gegen ein Einzelbüro tauschen konnte. Von ihrem Büro aus sieht sie auf einen kleinen Park und die Kirche.

Tanner könnte sich vorstellen, nach Horn zu ziehen

Tanner wohnt mit ihrem Mann, dem Leiter des Einwohneramts Rheineck, in Lüchingen. Horn gefalle ihr sehr gut. «Hier wird rege gebaut», sagt sie, derzeit beispielsweise im Dorf und im Raduner-Areal am Ufer des Bodensees. Die neuen Überbauungen brächten neue Leute nach Horn. Die Gemeinde wachse und werde sich weiter entwickeln. Wird sie selber allenfalls nach Horn ziehen? Es könne gut sein, dass sie sich das überlege, antwortet Tanner.

«Wenn wir umziehen, dann in eine Wohnung, bei der immer noch etwas Geld fürs Reisebudget übrig bleibt.»