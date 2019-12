Höheres Tempo für höhere Klimaziele: St.Gallen will klimaneutral werden

Klimaneutral bis ins Jahr 2050: St. Gallen schreibt seine Klimaziele neu und spitzt sie sogar noch zu. Andere Schweizer Städte gehen aber noch einen Schritt weiter. An vorderster Front schreiten die Stadtzürcher voran. Zürich will die Klimapolitik gleich ganz neu ausrichten. So wurde in diesem Jahr der erste Schritt mit der Motion «Festlegung einer stringenten Klimapolitik in der städtischen Verfassung mit dem Ziel einer Reduktion des CO2-Ausstosses pro Einwohnerin und Einwohner auf Null bis ins Jahr 2030» gemacht. Die Motion wurde vom Parlament mit 85 Ja- zu 29 Nein-Stimmen an den Stadtrat überwiesen.

In Zürich ist also nicht das Jahr 2050 die Zielgrösse. Dort soll schon 2030 erreicht werden, wofür sich St. Gallen 20 Jahre länger Zeit lässt. Gleich wie in der Stadt St. Gallen sollen auch in Zürich diese Klimaziele in der Gemeindeordnung festgehalten werden. Um diese zu ändern, braucht es aber auch dort noch eine

Mit welchen Massnahmen Zürich dieCO2-Reduktion bis 2030 erreichen will, ist noch nicht im Detail geklärt. Die Motionäre fordern aber, dass sie sozialverträglich umgesetzt werden. Denn es sei klar, dass es Ökologie nicht gratis gebe. Den Motionsparteien sei zudem bewusst, dass die übergeordneten kantonalen und nationalen Stellen ebenfalls wirkungsvolle Massnahmen ergreifen müssen, «um den Klimawandel in der Schweiz entschieden zu bekämpfen».Ebenfalls ambitioniertere Klimaziele als St. Gallen verfolgt Lausanne. Die Stadt wolle im Bereich der Nachhaltigkeit und Energiepolitik eine treibende und tragende Rolle im Kampf gegen die globale Erderwärmung einnehmen, heisst es auf der Website

der Stadt. Deshalb soll sie bis 2030 CO2-neutral sein. Lausanne wolle deshalb bis 2021 einen Experten anstellen, der einen strategischen und bereichsübergreifenden Klimaplan für die Stadt erarbeitet.



Auch die Stadt Bern hat ihre Klimaziele in diesem Jahr deutlich verschärft. So strebt der Gemeinderat bis 2035 eine Reduktion der städtischen, territorialen CO2-Emissionen auf eine Tonne pro Kopf und Jahr an. Um die Reduktion zu beschleunigen, hat die Stadt einen «erweiterten Handlungsplan Klima» ausgearbeitet. In Bern sieht der Gemeinderat im Bereich der Mobilität Nachholbedarf, wo der CO2-Verbrauch in den vergangenen acht Jahren nur um

5,5 Prozent reduziert werden konnte. Deshalb soll unter anderem der private motorisierte Verkehr reduziert werden. Die Stadt Bern nimmt aber auch den Bund und die Kantone in die Pflicht. Denn es brauche Anstrengungen auf allen politischen Ebenen, heisst es auf der Website.

Einen ähnlichen Weg wie die St. Galler schlagen bei der Klimapolitik die Winterthurer ein. Auch dort zeigt der Stadtrat Gehör für die Klimaforderungen. Eine der zentralen Anliegen der Klimadebatte im Parlament lautete in Winterthur: netto null Tonnen CO2-Ausstoss bis 2050. Um dieses Ziel zu erreichen, baut die Stadt den Massnahmenplan zum Klimaschutz aus, überarbeitet das Energiekonzept und erarbeitet nun auch die Variante netto null CO2 bis 2030. Dieses Ziel schon 2030 zu erreichen, wie das etwa Zürich oder Lausanne wollen, sei indes kaum möglich, wie der Bereichsleiter Umweltschutz der Stadt Winterthur gegenüber dem «Landboten» sagte. Die Stadt Winterthur will ausserdem untersuchen, wie die sogenannten «grauen Emissionen» in der Treibhausgasbilanz erfasst werden können. (ren)