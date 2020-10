Hohe Steuern sind ein starkes Argument zum Verlassen der Stadt: St.Gallen verliert Bewohner an Zürich und die Agglomeration Welche Rolle spielt der Steuerfuss beim Entscheid, der Stadt St.Gallen den Rücken zu kehren? Die neuste Analyse der Zu- und Wegzugsstatistik zeigt, dass dieser Aspekt an Bedeutung gewonnen hat. Er wird von Wegzügern als vierthäufigster Grund fürs Verlassen der Stadt genannt.

Dass Personen aus St.Gallen wegziehen hat viele Gründe. Am meisten Bewohnerinnen und Bewohner verlor die Stadt 2019 an den Kanton Zürich. Symboldbild: Gaetan Bally/KEY

(28.12.2016)

Die Einwohnerzahl der Stadt St.Gallen stagniert bei 80'000. Weil die Zahl in den Jahren 2016 und 2017 gar rückläufig gewesen war, reichte die FDP-Fraktion im August 2018 ein Postulat ein und forderte vom Stadtrat einen Bericht über die Zu- und Wegzüge. Das Postulat wurde vom Stadtparlament an die Stadtregierung überwiesen. Jetzt liegt der Bericht dazu vor. Seine Zahlen liefern spannende Erkenntnisse.

Viele Zuzüger kommen aus dem deutschsprachigen Ausland

Der Wanderungssaldo für die Bevölkerung der Stadt St.Gallen im vergangenen Jahr wäre negativ gewesen, wären nicht Ausländer zugezogen. Die meisten von ihnen kamen aus dem deutschsprachigen EU-Raum. Am meisten Einwohner verlor die Stadt gemäss Bericht an den Kanton Zürich.

Viele St.Gallerinnen und St.Galler zog es im vergangenen Jahr aber auch in Agglomerationsgemeinden: An erster Stelle stehen hier Wittenbach, Speicher, Teufen, Goldach, Mörschwil, Horn, Rorschacherberg und Arbon. In diesen Gemeinden ist in jüngster Zeit rege gebaut worden; es sind viele neue Wohnungen entstanden.

Steuerfuss ist ein Grund, um St.Gallen den Rücken zu kehren

Die Personen, die 2019 Jahr aus der Stadt weggezogen sind, wurden nach den Gründen dafür befragt. Die Befragung der Zu- und Wegzüger führte die Stadt St.Gallen in Zusammenarbeit mit mehreren anderen Gemeinden unter Federführung des statischen Amts des Kantons Zürich durch. In der Stadt St.Gallen wurden insgesamt 1169 zugezogene und 981 weggezogene Erwachsene befragt.

Familiäre Gründe, berufliche Veränderungen, das Bedürfnis nach grösseren Wohnungen und der Steuerfuss sind die vier 2019 hauptsächlich genannten Gründe, aus St.Gallen wegzuziehen. Bild: Benjamin Manser (13.10.2017)

Die meisten von ihnen gaben an, aus privaten, familiären Gründen aus der Stadt wegzuziehen, am zweitmeisten gaben berufliche Veränderungen den Ausschlag. Der am drittmeisten genannte Wegzugsgrund war der Bedarf nach mehr Raum. An vierter Stelle stand bei den Wegziehenden die hohe steuerliche Belastung. «Im Vergleich zu den anderen Gemeinden wurden die Steuern damit signifikant öfters als Wegzugsgrund genannt», heisst es im Bericht.

Damit bestätigt der Bericht eine These, die der Hauseigentümerverband und der Gewerbeverband aufgrund einer Studie der Universität St.Gallen unlängst veröffentlichten. Sie taten dies in der Hoffnung, die nicht enden wollende Steuerfussdebatte führe bei den Gesamterneuerungswahlen vom 27. September in der Stadt einen politischen Wechsel herbei. Daraus wurde aus Sicht der Bürgerlichen nichts: Die vier bisherigen Stadträte, die links der Mitte stehen, wurden wiedergewählt.

Meist ziehen Familien, junge Erwachsene und Fachkräfte weg

Die meisten Personen, die im vergangenen Jahr der Kantonshauptstadt den Rücken kehrten, waren jünger als zehn Jahr oder zwischen 30 und 40 Jahre alt. Das deutet klar auf Familien und junge Erwachsene und insbesondere auf Fachkräfte hin, heisst es im Bericht.

Erstaunlich ist, dass 77 Prozent jener, die der Stadt St.Gallen den Rücken kehren, diese als idealen Wohnort bezeichnen. Im Bild Wohnbauten im Gebiet Achslen und Wilen im Osten der Stadt.

Bild: Hannes Thalmann (20.1.2006)

Die Stadtregierung schreibt am Anfang ihres Berichts: Die aktuelle Entwicklung der Bevölkerungszahl stehe im Widerspruch zu den in der «Vision 2020» formulierten Wachstumszielen. Aber: Die Zu- und Wegzugsbefragung 2019 besage, dass 77 Prozent der weggezogenen Personen St.Gallen rückblickend als idealen Wohnort bezeichneten, und 75 Prozent könnten sich vorstellen, später wieder einmal nach St.Gallen zurückzukehren:

Das ist in Anbetracht der stagnierenden Bevölkerungszahl bemerkenswert.

Im Bericht heisst es zudem, von acht Standortfaktoren in der Zu- und Wegzugsbefragung wurden von den im vergangenen Jahr zugezogenen Personen sieben Faktoren schlechter bewertet als von den wegziehenden Personen. Das bedeute, dass der Standort St.Gallen unterschätzt werde. Insbesondere die Faktoren Immobilien, Ruhe und Natur sowie Bildung und Betreuung wiesen grosse Bewertungsunterschiede auf.

Mit Vermarktungskonzept die Vorzüge der Stadt anpreisen

Was heisst das für Stadtpräsident Thomas Scheitlin?

«Dies weist darauf hin, dass die Stärken der Stadt den zugezogenen Personen nicht vollumfänglich bewusst und bekannt sind.»

St.Gallens Stadtpräsident Thomas Scheitlin tritt Ende Jahr zurück.

Bild: Nik Roth (16.6.2020)

Man wisse zu wenig über die Stärken, habe unter Umständen Vorurteile und unterschätze deshalb die Stadt St.Gallen. Die Menschen müssten die Stadt als Wohn- und Arbeitsort erleben, dann könne die Stadt mit ihren Qualitäten überzeugen und Menschen begeistern, sagt Scheitlin, der Ende Jahr als Stadtpräsident zurücktritt.

Doch was kann der Stadtrat gegen diese latente Unterschätzung St.Gallens in der Restschweiz unternehmen? «Wir sind aktuell an der Erarbeitung eines Vermarktungskonzeptes mit entsprechenden Vermarktungsmassnahmen und -inhalten», sagt Scheitlin. Es sei das Ziel, diese im Frühling 2021 zu lancieren.

Im Konzept würden zielgruppenspezifische Inhalte in Form von Angeboten, Geschichten und Emotionen aus Bereichen wie attraktiver Wohnraum, innovativer Arbeitsort, interessante Bildungsangebote oder hohe Lebensqualität definiert. Die geplante aktive Vermarktung dieser Inhalte werde das Image sowie die positive Wahrnehmung der Stadt stärken. Damit erhöhe sich die Attraktivität für neue Einwohnerinnen und Einwohner sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, so dass die Stadt nicht mehr unterschätzt werde, hofft der Stadtpräsident.