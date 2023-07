Höhenweg Goldach plant Wanderweg vom Bahnhof zum Schlossweiher: Nächster Schritt zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Goldach hat in den vergangenen Jahren viel in Verkehrsinfrastrukturprojekte investiert. Um sich als attraktiver Wohn- und Lebensraum zu etablieren, setzt die Gemeinde nun vermehrt auf Projekte mit dem Fokus auf Natur und Naherholung. Bestes Beispiel ist die kürzlich eingeweihte Hängebrücke.

Der geplante Wanderweg in Goldach führt vom Bahnhof durch den Wald zum Schlossweiher. Bild: Rudolf Hirtl

Die Gemeinde Goldach hat in den vergangenen Jahren viel in ihre Infrastrukturprojekte investiert, beispielsweise die Umfahrung Mühlegut samt SBB-Unterführung. Die Projekte haben in erster Linie die verkehrliche Situation verbessert oder dienen baulichen Entwicklungen. Gemäss Mitteilungsblatt soll sich Goldach aber auch als attraktiver Wohn- und Lebensraum entwickeln. Vor diesem Hintergrund würden Projekte mit dem Fokus auf «Natur und Naherholung» vermehrt an Bedeutung gewinnen.

Einige dieser Projekte hat Goldach bereits umgesetzt. Das spektakulärste davon ist zweifellos die 94 Meter lange Hängebrücke im Goldachtobel, die erst Ende März eingeweiht wurde. Angelaufen ist auch die Planung rund um den Goldachpark. Höhepunkt dieses Vorhabens ist die direkte Verbindung zum Naherholungsgebiet Kellen mit dem Begegnungsplatz und den Sportanlagen. Ab der ehemaligen Entladestation der Bruggmühle ist angedacht, den Weg über eine Brücke über das steil abfallende Gelände und über die Goldach zu führen.

Mit fantastischer Sicht auf den Bodensee

Geprüft wird vom Gemeinderat auch die Realisierung eines Velostegs am Autobahnviadukt, ein Projekt das weit über Goldach ausstrahlen würde. Das neueste Projekt ist laut «Wellenbrecher» ein attraktiver Wanderweg, der vom Bahnhof Goldach bis zum Schlossweiher in Untereggen führen soll. Dieser neue Wanderweg werde eine Verbindung abseits der Untereggerstrasse vom Bahnhof Goldach nach Untereggen bzw. zum Möttelischloss schaffen.

Seit März ist die Hängebrücke im Rantelwald offiziell offen. Bild: Rudolf Hirtl

Weiter heisst es: «Vom Bahnhof Goldach führt – ab dem Hofladen der Familie Germann – der Sonnentalweg die Spaziergänger weiter an der Neubausiedlung am Rebberg vorbei bis zum ‹Schweinestall›. Auf dieser Höhe wird die Untereggerstrasse überquert und der Weg führt bald in den nahen Wald. Auf seiner Fortsetzung bis zum Möttelischloss gestaltet er sich als wunderbarer Fussweg mit teilweise fantastischer Sicht auf den Bodensee. Nach einem kurzen Stück durch den Wald eröffnet sich zudem die Sicht auf den Schlossweiher.

Bund und Kanton tragen 65 Prozent der Kosten

Laut Mitteilung wollen die Gemeinde Goldach und die Gemeinde Untereggen diesen Weg gemeinsam realisieren. Die Mitwirkung zum geplanten Weg sei in Koordination mit der Gemeinde Untereggen bereits gestartet worden und dauere noch bis am 11. Juli. Von den rund 90’000 Franken Kosten für die Realisierung werden ca. 65 Prozent von Bund und Kanton getragen, für Goldach verbleibt nach Abzug der Kostenbeteiligung der Gemeinde Untereggen ein Betrag von nur noch rund 20’000 Franken.

Oben angekommen gibts den Blick auf den Mötteliweiher... Bild: Rudolf Hirtl