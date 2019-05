Hochhäuser in der Stadt St.Gallen – gehasst und geliebt

Ein konkretes Hochhausprojekt ist derzeit für die Stadt St.Gallen nicht in der Pipeline. Ausser dass im Areal des Kantonsspitals mit der laufenden baulichen Erneuerung solche hohen Bauten entstehen werden. Hochhäuser blieben aber auch für die Zukunft ein Thema, sagte Stadtplaner Florian Kessler am Rand der Eröffnung der Jahresausstellung der städtischen Denkmalpflege.

Ob aber auch wirklich welche gebaut würden, hänge von verschiedenen Faktoren ab und zeige sich erst bei der konkreten Planung. Generell sind für Stadtplaner Kessler in St.Gallen Hochhäuser in absehbarer Zeit vor allem für Entwicklungsschwerpunkte wie fürs Dreieck zwischen St.Fiden, Olma und Kantonsspital, den Güterbahnhof oder Areale in Winkeln ein Thema. Testplanungen mit Hochhäusern gibt es beispielsweise bereits für das Areal hinter dem Hauptbahnhof oder für das Entwicklungsgebiet beim Bahnhof St.Fiden.

Wären neue Hochhäuser aber nicht ideal für bauliche Verdichtungsprojekte, wie sie derzeit in St.Gallen überall realisiert werden? Für den Stadtplaner sind Hochhäuser in dem Zusammenhang nicht von vornherein unmöglich. Er relativiert allerdings: Hochhäuser an sich seien noch kein Garant für eine dichtere Nutzung auf einer bestimmten Fläche; so seien Gebiete mit Blockrandbebauungen in Innenstädten wie beispielsweise in Berlin oder Barcelona jene mit sehr dichter Nutzung.

Im St.Galler Zusammenhang sind für Florian Kessler neue Hochhäuser aus zwei Gründen am wahrscheinlichsten: Einmal, weil sich mit ihnen markante städtebauliche Akzente setzen lassen. Ein typisches Beispiel ist das Hochhaus in der Testplanung für den Bahnhof-Nord: Hier würde ein neues Hochhaus zusammen mit den bestehenden beiden, mit Rathaus und Fachhochschule, den zentralen Ort stärken, sagt Kessler.

Zum anderen kann ein Hochhaus in einer Überbauung eine ordnende Funktion haben: Mit ihm kann man einen Teil der Nutzung in die Höhe verlegen und dafür in der Fläche hochwertigen Freiraum schaffen. Ein Hochhaus war genau aus diesem Grund auch im ersten, 2007 an der Urne gescheiterten Überbauungsprojekt im Güterbahnhof enthalten. (vre)