Frauenstadtrundgang Carolina brauchte einen Vormund, Anni wurde zwangsinterniert: Historikerin führt an Orte, die mit dem Leben mutiger St.Gallerinnen verknüpft sind Die Historikerin Judith Thoma lädt auf einen St.Galler Stadtrundgang auf den Spuren vergessener Frauen ein. Sie zeigt Orte, an denen die erste Ärztin der Stadt, eine Unternehmerin und eine Soldatin wirkten.

Unternehmerin Carolina Zollikofer-Bayer gründete das einstige Kinderspielgeschäft Zollibolli 1856. Bild: Benjamin Manser

Elisabeth Völkin war die erste Ärztin in St. Gallen. 1887 eröffnete sie ihre Praxis. Sie engagierte sich im Frauenverband St. Gallen, für den sie mittellose Patientinnen kostenlos behandelte. Sie ist jedoch in Vergessenheit geraten; Keine Strasse ist nach ihr benannt, keine Haustafel informiert über ihr engagiertes Leben.

Das Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz will solche Wegbereiterinnen bekannter machen – und veranstaltet am Dienstag einen Frauenstadtrundgang. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Bärenplatz.

Historikerin Judith Thoma führt an Orte, die mit dem Leben und Wirken spannender St. Gallerinnen verknüpft sind.

Historikerin Judith Thoma. Bild: zvg

Etwa an die Schwertgasse, wo sich die Praxis der ersten St.Galler Ärztin befand. Elisabeth Völkin liebte ihren Beruf: Sie arbeitete noch mit über 80 Jahren in ihrer Praxis. Am Dienstag will Thoma ihren Gästen auch «Zollibolli»-Gründerin Caroline Zollikofer, die «rote» Anni und Künstlerin Hedwig Scherrer näher bringen.

«Die Stadt St.Gallen wäre nicht so gross und erfolgreich geworden ohne Frauen», sagt Judith Thoma. Geschäftsfrauen wie Carolina Zollikofer-Bayer (1819-1886). Die Nürnbergerin heiratet mit 20 Jahren den St.Galler Kaufmann Kaspar Zollikofer, bekommt sechs Kinder. 1856 zieht sie mit ihnen, aber ohne ihren Mann nach St.Gallen. Man nimmt an, dass sie Witwe sei. Doch ihr Mann stirbt erst 1869 in einer psychiatrischen Klinik - ein Geheimnis. Da ihr Ehemann unzurechnungsfähig ist, bekommt sie einen Vormund: Wilhelm Zyli vom Bankhaus Notenstein. Sie braucht seine Zustimmung, um 1856 an der Multergasse 1 ein Spiel- und Korbwarengeschäft zu eröffnen. Daraus entsteht der Zollibolli – vor drei Jahren wurde der traditionsreiche Laden geschlossen.

In den Fängen der Psychiatrie

In der patriarchalen Geschichtsschreibung kommen Frauen kaum vor, «denn sie wurden unterdrückt, vergessen oder lächerlich gemacht», wie Judith Thoma sagt. Oder sie starben schon im Kindbett.

Ein hartes Schicksal erlitt Spanienkämpferin Anni Brunner (1914-2000). Die «rote Anni», eine Basler Coiffeuse, gehört zum Kommunistischen Jugendverband. Arbeitslos zieht sie mit der Sammelbüchse durch Arbeiterbeizen und verteilt Flugblätter. 1935 verliebt sie sich in den St.Galler Parteigenossen Hans Thoma, einer der ersten Spanienkämpfer (Schweizer, die im spanischen Bürgerkrieg gegen die Franco-Diktatur kämpften). Anni folgt ihm, kämpft in Spanien an der Front.

Danach meldet sie sich für einen Lehrgang als Automechanikerin in Barcelona. Anni und Hans heiraten 1938. Wieder in der Schweiz, entwickelt Anni Gleichberechtigungsideen, die ihrem Mann nicht gefallen. Sie wird psychisch krank und er lässt sich 1942 von ihr scheiden.

Anni kommt in die Fänge der Psychiatrie, aus denen sie sich nicht mehr befreien kann. Sie wird 1942 in Genf aufgegriffen, in ihren Heimatort St.Gallen abgeschoben und in Pfäfers zwangsinterniert. 57 Jahre bleibt sie dort - isoliert und entmündigt. Zuerst wehrt sie sich. Mit Elektroschocks und Hirnoperation versucht man, ihren Willen zu brechen. Ihr Vormund, ein Bankangestellter aus St.Gallen, besucht sie während 17 Jahren kein einziges Mal.

Erst 1985 kommt die Zwangsinternierung ans Licht. Anni Brunners Anwalt Paul Rechsteiner fordert Einsicht in die Krankengeschichte. Die Gutachter kommen zum Schluss, dass die Behandlungen auch die gesunden Anteile ihrer Persönlichkeit und ihre kommunistische Gesinnung zu brechen versuchten. 2000 stirbt sie, von schwerstem Hospitalismus gezeichnet.

Frauen, die sich nehmen, was sie wollen

«Es sind Geschichten, die zu Herzen gehen», sagt Judith Thoma. Die Frauen, die sie vorstellt, nahmen sich ihr Recht heraus. «Sie warteten nicht, bis man es ihnen schenkte.» Thoma erinnert daran, dass das neue Eherecht erst 1988 angenommen wurde. Es sei noch nicht lange her, dass Frauen kein eigenes Konto eröffnen, keinen Vertrag abschliessen und nicht ohne Einwilligung ihres Ehemanns arbeiten gehen durften.

Das Archiv führte die ersten Frauenführungen 2019 durch, im Rahmen des Jubiläums «50 Jahre Frauenstimmrecht». Sie waren ein Erfolg. «Das wollen wir etablieren», sagt Thoma. «Hinter allen Häusern verstecken sich weibliche Gesichter». Wenn man ihre Geschichten kenne, werde die eigene Stadt mehr zur Heimat.