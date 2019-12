Historiker mit Hang zur Hafenstadt: Peter Müller ist Mitgestalter des fünften Rorschacher Jahresheftes Der Kulturhistorische Verein der Region Rorschach gibt am 6. Dezember sein Jahresheft heraus – dieses Jahr mit dem Schwerpunkt «Freizeit». Mitverantwortlich dafür ist Vorstandsmitglied Peter Müller.

Peter Müller arbeitet im Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen, hat eine Leidenschaft für Bäume und bringt mit dem Kulturhistorischen Verein das fünfte «Heft» heraus. Bild: Benjamin Manser

«Ich bin ein vielseitig interessierter Mensch», sagt Peter Müller. Der gebürtige Rorschacher arbeitet für das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen und ist dort Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Provenienzforscher – das heisst, er beschäftigt sich mit der Herkunft der Museumsobjekte. «Ich arbeite allerdings nur 80 Prozent, so habe ich noch Zeit für andere Projekte», erzählt Müller. Eines davon ist sein Engagement für den Kulturhistorischen Verein der Region Rorschach. Er recherchiert, bereitet Themen auf und schreibt Texte für das Rorschacher-Heft, welches nun zum fünften Mal erscheint. Andere Projekte, oder besser gesagt Hobbys, sind weniger mit Arbeit verbunden: «Ich geniesse es auch einfach, in der Natur zu sein, Fahrrad zu fahren, zu fotografieren, Musik zu hören oder in geselliger Runde zu diskutieren.» Seine grösste Leidenschaft ist auch in der Natur anzutreffen: Bäume und Wälder.

Baum so alt wie der Bundesstaat

Peter Müller scheint kein Mann der stürmischen Antworten zu sein. Er überlegt, schaut mal links an die Decke, mal rechts, stützt sein Gesicht auf der Hand ab. Wenn es ums Thema Bäume geht, würde er am liebsten besonders ausholen. «Das würde jetzt zu weit gehen», sagt der 55-Jährige mehrmals. «Ich könnte Dutzende Sachen erzählen.» Eine seiner Geschichten handelt von der «Goethe-Eiche» im ehemaligen KZ Buchenwald bei Weimar. «Eine unglaubliche Geschichte», sagt Müller nur und winkt ab. Über einen anderen Baum erzählt er etwas mehr: Es geht um eine Edelkastanie, die von einem Soldaten in Thal gepflanzt wurde, nach der Heimkehr vom Sonderbundskrieg, dem Schweizer Bürgerkrieg von 1847. «Wenn Sie heute vor diesem Baum stehen, dann wissen Sie, dass er praktisch gleich alt ist wie unser Bundesstaat.» Es sind nicht nur die botanischen Eigenschaften der Bäume, die Müller interessieren. «Mich faszinieren die Bäume vor allem als Individuen, und die Zusammenhänge, in denen sie stehen.» Für das Buch «Baumgeschichten aus der Ostschweiz», welches er 2002 zusammen mit dem Botanischen Garten St.Gallen veröffentlichte, bekommt Müller noch heute Komplimente. Und sein nächstes Werk über Bäume soll auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen: «Ich habe etwa 400 Seiten Notizen, die ich spätestens in zwei Jahren verarbeiten möchte.»

Bild: Benjamin Manser

Die Ressourcen fehlen

Für das Rorschacher-Heft sei das Thema «Bäume und Wälder» allerdings weniger geeignet: «Es würde sicher viele Leute interessieren, wir haben aber zu wenig Quellen und Fotos», sagt Müller. Vergangenes Jahr stand das Thema Mobilität im Zentrum, dieses Jahr geht es um Freizeit. Im Hauptteil des Hefts schreiben jeweils 15 verschiedene Autoren einen Text zu historischen Fotos aus der Region Rorschach, Goldach, Rorschacherberg. Der Kulturhistorische Verein ist aber auch noch anderweitig tätig: Er betreibt zum Beispiel die Website www.rorschachergeschichten.ch.

Ideen für weitere Projekte wären viele vorhanden, sagt Peter Müller: «Zum Beispiel wäre es hochspannend, etwas zum Thema Migration in Rorschach zu machen.» Er vergleicht diese Idee mit einer Ausstellung des Historischen und Völkermuseums St.Gallen 2016. Dort ging es um die Migration aus Italien in die Schweiz nach 1945. «Aber das wäre natürlich ein riesiges Projekt. Dazu fehlen uns einfach die Ressourcen», sagt Müller. Auch schon sei die Idee gekommen, eine Geschichte Rorschachs im 20. Jahrhundert zu publizieren. «Und auch eine Beizengeschichte wäre ein Thema», sagt Müller. Auch wenn er etwas frustriert wegen der fehlenden finanziellen und personellen Mittel zur Realisierung dieser Themen sei: «Ich freue mich, dass wir immerhin das eine oder andere Thema umsetzen können. Es ist einfach der Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach.»

Zu lockerer Umgang mit Quellen

Ein Thema, das Peter Müller immer wieder beschäftigt, ist das Internet und die Digitalisierung. Sieht er das Internet als Fluch oder Segen? «Für mich als Historiker hat das Internet natürlich vieles leichter gemacht. Man muss sich aber auch fragen, was es mit anderen Leuten anstellt, wie es unsere Wahrnehmung und unser Denken verändert.» Sorgen bereitet Müller der zunehmend lockerere Umgang mit Quellen. «Viele Leute googeln einfach und bedienen sich am erstbesten Ergebnis, ohne es genauer zu prüfen.»

Ursprünglich studierte Peter Müller Allgemeine Geschichte, Altgriechische Literatur und Historische Hilfswissenschaften an der Universität Zürich. Nach drei Jahren als Lokalredaktor in Altstätten arbeitete er neun Jahre bei PR-Agenturen. Seit 2010 steht er nun im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen im Dienst. Wohnen tut Müller in Heiligkreuz, am Nordostrand St.Gallens, doch sein Bezug zur Region Rorschach sei erhalten geblieben: «Rorschach ist für mich ein Spielfeld, das ich nicht aufgeben möchte», erklärt Müller. «Ich habe noch immer allerlei Verbindungen zur Region und interessiere mich auch für ihre Entwicklung, zum Beispiel, als es um den Autobahnanschluss ging, über den kürzlich abgestimmt wurde.»

Zufall oder tieferer Sinn?

Müller gestikuliert gerne, wenn er etwas erklärt. Plötzlich kommt ihm wieder etwas zum Thema Bäume in den Sinn: «Schaue ich einen Spielfilm, bei dem in einer Szene ein Baum vorkommt, frage ich mich, wie er eingesetzt wird oder ob er vielleicht irgendeinen tieferen Sinn hat», sagt Müller. «Ich gebe zu, das klingt vielleicht etwas nerdig. Aber ich mache mir dann Notizen dazu, die ich vielleicht irgendwann verwenden kann.» Er nennt auch ein Beispiel: den Western «Drei Rivalen» von 1955. Darin kommen zwei Männer auf Pferden an einem Baum vorbei, an dem ein Erhängter baumelt. Einer der beiden Männer meint: «Anscheinend nähern wir uns der Zivilisation.» Peter Müller lacht.