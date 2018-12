«Die meisten Häftlinge gehen einfach nur im Kreis» - Ein Blick hinter die Gitter des Gossauer Gefängnisses

Das Gefängnis in Gossau befindet sich im alten Amtshaus. Dieses wurde 1933 errichtet. «Der Neubau dient dem Zweck, die unhaltbaren Zustände in unserem Bezirksgefängnis ein Ende zu bereiten, für die Bezirksverwaltung passende Räume zu schaffen und auch für die Feuerwehr vermehrte Räume bereitzustellen», heisst es in der Zeitung «Fürstenländer» vom 22. Februar 1932.

Das Gossauer Sprötzehüsli: Hier waren bis in die 1930er Jahren die Gefangenen untergebracht. (Bild: Oberberger Blätter 1977, S. 14)

Bis dahin wurden die Gefangenen in Gossau im oberen Stock des Feuerwehrdepots (Sprötzehüsli) untergebracht. Die 1984 verstorbene Gossauerin Bertha Löhrer-Schönenberger schrieb in ihren «Erinnerungen einer alten Gossauerin»: «Im oberen Stock war die Wohnung des Polizeiwachtmeisters und daneben befanden sich die Arreste für die Straffälligen. Nette Nachbarschaft! Mit diesen Häftlingen hatten wir Kinder eine besondere Beziehung: Die Fenster der drei Zellen schauten nur nach aufwärts. Wenn die Luken offen waren, warfen wir unseren Ball hinein und die Gefangenen gaben ihn uns im Spiel wieder zurück.»



Die Verhältnisse im Gossauer Sprötzehüsli waren gemäss «Fürstenländer» «gänzlich ungenügend». Im Jahr 1910 sollen dort 288 Internierte untergebracht gewesen sein. 164 Bettler, Vaganten und Schriftenlose, 90 Untersuchungsgefangene, 33 Militärarrestanten, 31 Gefangene im Strafvollzug. Zum Verhör wurden die Gefangenen über die Strasse zum Bezirksamt geführt, was «viele Neugierige anlockte», wie Löhrer-Schönenberger schreibt.

Das neue Amtshaus konnte bereits 13 Monate nach Baubeginn eingeweiht werden; wegen der Wirtschaftskrise hatte das Baugewerbe sonst kaum Aufträge. 1973 wurden erstmals Toiletten in die Zellen gebaut. Seit 1987 sind die Zellen beheizt (davor gab es nur eine Heizung im Gang). 2001 wurde die Anlage renoviert. Der Flur wird seitdem von Kameras überwacht. (al)