Hilfseinsatz Hotelzimmer und frische Kleider: Stadt Rorschach leitet nach Brand von Mehrfamilienhaus Notfallhilfe für Betroffene ein Elf Personen haben beim Brand in Rorschach ihrer Bleibe verloren. Der Grossteil davon wurde auf Initiative von Stadtpräsident Röbi Raths im Hotel Mozart untergebracht. Anfang nächster Woche stehen Ersatzwohnungen bereit. Die Frauengruppe Circle féminin stellt Kleidung zur Verfügung.

Stadtpräsident Röbi Raths ist heute Donnerstag kurz vor 8 Uhr in der Stadt unterwegs, als er eine Rauchsäule am Himmel entdeckt. Beinahe gleichzeitig erreicht ihn der Alarm der Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg. Ein Mehrfamilienhaus an der Löwenstrasse in Rorschach brennt. «Als ich vor Ort das Ausmass des Feuers sah, war sofort klar, dass wir den Betroffenen so rasch wie möglich helfen müssen. Wir haben Frauen, Männer und Kinder als erstes im nahe gelegenen Feuerwehrdepot an die Wärme geholt und mit dem Nötigsten versorgt», sagt Raths.

Soziale Dienste richten Wohnungen ein

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths hat noch während des Brandes Sofortmassnahmen zugunsten der Betroffenen eingeleitet. Bild: Benjamin Manser

Das Dach über dem Kopf verloren haben beim Brand elf Personen, zwei Ehepaare, drei Alleinstehende und eine vierköpfige Familie. Zwei Personen haben privat Unterschlupf gefunden, die restlichen Personen wurden vorübergehend im Hotel Mozart in Rorschach einquartiert. «Parallel dazu sind die Sozialen Dienste Rorschach dabei, Ersatzwohnungen einzurichten, die wir den Betroffenen zur Verfügung stellen. Wir rechnen damit, dass diese Wohnungen bis Dienstag oder Mittwoch bezugsbereit sind.»

Trotz intensivem Löscheinsatz schlugen am Mittag weiterhin Flammen aus dem Dach des Hauses. Bild: Rudolf Hirtl

Gruppe Circle féminin spendet Kleidung

Die Frauen, Männer und Kinder besitzen nur noch das, was sie am Leib tragen. Aus diesem Grund habe die Stadtführung auch sofort Kontakt mit der katholischen Kirche aufgenommen. «Wir haben uns an Circle féminin gewandt, weil wir wissen, dass diese gemeinnützig tätige Frauengruppe in Not geratene Menschen mit Kleidung hilft», sagt Stefan Meier, Geschäftsleiter der katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach. Circle féminin habe sofort Hand geboten. Die Sozialarbeiterin der Kirche sei nun daran, die Kleiderabgabe zu koordinieren. «Ein Brand ist etwas vom Schlimmsten, was passieren kann. Da ist schnelle Hilfe auch für uns selbstverständlich», so Stefan Meier.

Nicht zaudern, sondern schnell handeln

Schubladisierte Pläne, wie die Stadtführung in solchen Situationen vorgehe, gebe es nicht. «Die Hilfe muss man möglichst rasch, unkompliziert und situativ aufgleisen. Je nach Art des Ereignisses und des Ausmasses des Schadens ist mehr oder weniger Hilfe nötig. In diesem Fall sicher mehr, denn das Haus ist nicht mehr bewohnbar.» Schon während seiner Zeit als Gemeindepräsident in Thal habe er ähnliche Situationen leider mehr als einmal erlebt. Er habe einen unglaublichen Respekt vor Feuer. Wenn ein Gebäude brenne, gebe es deshalb auch kein Zaudern. Er setze dann jeweils möglichst schnell alle Hebel in Bewegung, um Betroffenen zu helfen.