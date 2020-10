Hier landet die kroatische Fussball-Nationalmannschaft in Altenrhein

Auf dem Flugplatz Altenrhein auf der Nase gelandet: Aufwendige Bergungsaktion nach Problemen mit dem Fahrwerk

Am Mittwoch ist auf dem Flugplatz Altenrhein ein Oldtimer-Flugzeug des Typs Piaggo P-149D nach Problemen beim Start auf der Nase gelandet. Die Maschine rutschte in die Wiese neben der Piste und musste von dort in einer aufwendigen Aktion geboren werden. Verletzt wurde niemand.