Heute brummt der Himmel über Altenrhein Das neue Flieger- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein hat heute Samstag um 10 Uhr seine Türen geöffnet. Tausende Zuschauer schlendern seither durch die blitzblanken Hallen und bestaunen dabei historische Flugzeuge und edle Oldtimer. Rudolf Hirtl

Johannes Vonier, Mitbegründer des neuen Flieger- und Fahrzeugmuseums in Altenrhein (Bild: Benjamin Manser)





Grossandrang im neuen Flieger-und Fahrzeugmuseum in Altenrhein. (Bild: Rudolf Hirtl)

Nicht nur beim Airport in Altenrhein. Auch auf den Strassen, Plätzen und Hügeln in der weiteren Region Rorschach blicken zahlreiche Menschen gebannt in den Himmel. Drei Propellermaschinen vom Flieger- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein ziehen dort ihre Kreise. Wenn sie nach unten schiessen und nach einer engen Kurve wieder beinahe senkrecht nach oben steigen, dann lässt das Dröhnen die Menschen sorgenvoll zusammenzucken, zumal die Piloten in Formation fliegen und sich die Flügel dabei beinahe zu berühren scheinen.

«Diese Piloten wissen was sie tun», sagt Johannes Vonier, Mitgründer des neuen FA-Museums.

«Sie haben während zwei Jahren dafür geübt und zudem ein spezielles Trainingslager in Mollis absolviert», ergänzt er und weist auf die sehr strenge Ausbildung von Piloten hin, ehe diese vom Bundesamt für Zivilluftfahrt die Lizenz bekommen, um an Flugshows fliegen zu dürfen.

Die Begeisterung für die Fliegerei ist ungebrochen

Der «Tiger-Hunter», ein 63-jähriger Kampfjet in schwarz-gelber Lackierung.

Während Johannes Vonier dies sagt, strahlt er über das ganze Gesicht. Kein Wunder, der Andrang bei der Eröffnung des neuen Flieger- und Fahrzeugmuseums ist enorm. Die Menschenmassen erinnern an früher, als bei der alle zehn Jahre durchgeführten internationalen Bodensee Airshow jeweils über 150000 Zuschauer gezählt wurden. Die Begeisterung für die Fliegerei war dermassen gross, dass für die IBAS 1998 vom Veranstalter für die SBB eine eigene Haltestelle auf der Strecke Rorschach–St. Margrethen direkt neben dem Flugplatz erstellt wurde und Sonderzüge aus der ganzen Schweiz dort anhielten.

Die Fliegerei fasziniert die Massen

Und die Begeisterung ist ungebrochen, wie die noch bis morgen Sonntag dauernde Eröffnung mit Autofahrten und Flugshows zeigt. «Wir spüren einen extremen Goodwill bei der Bevölkerung. Dies zeigt sich auch bei den 60 freiwilligen Helferinnen und Helfern, die wir ohne grosse Mühe für den Anlass gefunden haben», sagt Johannes Vonier, der zusammen mit seinem Bruder Bernhard den Neubau mitfinanziert hat.

«Ich bin heute mit einem herrlichen Gefühl aufgestanden, denn mit der Eröffnung ist für uns ein Traum in Erfüllung gegangen.»

«Dass wir dank des guten Wetters auch mit den historischen Maschinen fliegen können, ist umso schöner.» Es würden allerdings zwei Jahre harter Arbeit in diesem Traum stecken, räumt Johannes Vonier mit einem Schmunzeln ein. «Alleine ein Jahr mussten wir investieren, um alle nötigen Bewilligungsverfahren über die Bühne zu bringen. Und auch Versicherungstechnisch war einiges zu tun, so haben doch alleine die Fahrzeuge, die hier gezeigt werden, einen Wert von über 10 Millionen Franken.

Doppeldecker und ein Schweizer Raumfahrer

Beim zweitägigen Eröffnungsanlass des FFA-Museums sind unter anderem Hunter- und Vampire-Jets, der Stearman-Doppeldecker, das Trainingsflugzeug AT-6, ein Ferrari GTO, ein Jaguar E-Type und ein Rolls-Royce Phantom zu sehen. Zu Besuch kommen weitere fliegende Oldtimer, etwa eine Douglas DC-3 in klassischer Swissair-Bemalung. Auch eine P-51 Mustang und ein Fieseler Storch stehen auf dem Programm.

Blick in die neue Ausstellung. (Bild: Rudolf Hirtl)

Zudem präsentiert die Schweizer Luftwaffe einen Super-Puma-Helikopter. Anwesend ist auch der ehemalige Astronaut und Kampfpilot Claude Nicollier.

Weitere Informationen: www.ffa-museum.ch