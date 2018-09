Herrenlose Schafe in St.Galler Wohnquartier eingefangen Als Schäfer haben sich am Sonntagnachmittag St.Galler Stadtpolizisten betätigt. Eine ihrer motorisierten Patrouillen fing fünf Schafe ein, die an der Lehnstrasse mitten in einem Wohngebiet herum irrten. Die Polizei sucht die Halterin oder den Halter der Tiere.

Schafe in der Stadt: Wenn sie in der Gruppe ihren Freiheitsdrang ausleben, kann das im Wohnquartier zu kuriosen Begegnungen führen. So geschehen ist das am Sonntag an der Lehnstrasse in St.Gallen. Die Tiere im Bild haben mit diesem Fall nichts zu tun: Sie sind sicher auf ihrer Weide an der Ruckhalde eingezäunt. (Symbolbild: Reto Voneschen - 25. August 2018)

Einen aussergewöhnlichen Einsatz leisteten am Sonntag, kurz nach 15 Uhr, St.Galler Stadtpolizisten. Passanten hatten der Einsatzzentrale der Stapo gemeldet, dass an der Lehnstrasse fünf herrenlose Schafe unterwegs seien. Eine Patrouille habe die drei weissen und zwei dunkeln Tiere dann eingefangen, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung vom Montag.

Wo sind die fünf Schafe ausgebüxt?

Die kleine Herde wurde zuerst von einem Fachmann auf einer Wiese eingezäunt. Da die Halterin oder der Halter bis jetzt nicht zu ermitteln war, wurden die Tiere vorübergehend bei einem Schafhalter einquartiert. Die Polizei sucht jetzt Personen, die Angaben dazu machen können, wo die Schafe ausgebüxt sind. Wer etwas weiss, wird in der Mitteilung gebeten, sich unter Telefon 071 224 60 00 zu melden.

Dass sich Polizisten um Tiere kümmern müssen, kommt ab und zu vor. Relativ häufig sind etwa Funde ungiftiger Kornnattern, die aus Terrarien geflüchtet sind. Ab und zu helfen Polizistinnen und Polizisten zudem verirrten oder verletzten Wildtieren. Darunter waren in den vergangenen Jahren schon ein Siebenschläfer, der in ein WC gefallen war, eine Ringelnatter, die sich in überbautes Gebiet verirrt hatte, oder eine Enten-Mama, die ihre Jungen zum Wasser bringen wollte.

Acht Lamas erkunden die Stadt

Seltener gefordert sind Polizisten in der Stadt durch ganze Gruppen von ausgebrochenen Tieren. In guter Erinnerung ist allerdings ein spektakulärer Fall: Im Mai 2015 gingen zu nachtschlafener Stunde acht Lamas des Circus Knie an der St.-Jakob-Strasse auf Wanderschaft. Das Zirkuspersonal brachte sie dann mit Unterstützung von vier Stadtpolizisten wieder ins Gehege zurück.

Die Lamas des Circus Knie bei ihrem nächtlichen Ausflug auf der St.-Jakob-Strasse. (Leserbild: David Stäuble - 5. Mai 2015)

Die Tiere wurden damals von «Tagblatt»-Leser David Stäuble fotografiert. Sein Bild ging durch die Schweizer Medien. Genau so wie die Vorstellung, wie die acht Exoten damals auf der Strasse vor dem Casino St.Gallen wohl den einen oder anderen alkoholisierten Nachtschwärmer verstört haben dürften. (stapo/vre)