Das Rahmenprogramm zur Ausstellung «Die Katze: unser wildes Haustier» umfasst unter anderem eine Reihe von Vorträgen und Führungen, aber auch eine Exkursion: Am 16. Oktober geht es in den Wildpark Peter und Paul zu einer Führung über Wildkatze und Luchs.

Diesen Sonntag zeigt das Figurentheater St.Gallen im Museum «Unterwegs mit Edgar Hund». Am 15. Dezember heisst es dann «Hauskatzen und Vögel: Was sind Fakten, was sind Emotionen?». Und am 19. Januar ist «Katzenpapst» Dennis C. Turner zu Gast. Für diesen Vortrag ist eine Anmeldung nötig. (mha)