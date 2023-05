Heizen mit Seewasser Rorschachs Zentrum wird grüner: Stadtrat will 27 Millionen Franken für den Seewasser-Wärmeverbund investieren Am 18. Juni stimmt Rorschach über den Kredit für die erste Etappe des Seewasser-Wärmeverbundes ab. Knapp 10 Millionen Franken sollen für die Senkung des städtischen CO 2 -Ausstosses ausgegeben werden, für weitere Etappen nochmals 17 Millionen Franken. Beim Stadtapéro vom Dienstagabend sind auch der Autobahnanschluss und das unsägliche Poserproblem Themen.

Bei der Sanierung und Erneuerung der Hauptstrasse in Rorschach werden auch Leitungen für das künftige Anergienetz verlegt- Bild: Rudolf Hirtl

Seit April 2021 gestaltet das kantonale Tiefbauamt in Zusammenarbeit mit der Stadt Rorschach die Hauptstrasse neu. Parallel zu den Strassenbauarbeiten werden die Werkleitungen der Stadt Rorschach erneuert und erweitert. Erweitert mit überdimensionierten Wasserleitungen, wie Michael Marti, Leiter der Technischen Betriebe Rorschach, am Stadtapéro einräumt. Dies habe allerdings einen guten Grund, denn die Stadt wolle mittelfristig so viele Gebäude wie möglich an das Anergienetz anschliessen.

Mit dem Aufbau eines Anergienetzes schafft die Stadt Rorschach die Möglichkeit, den Liegenschaften im Zentrum künftig klimafreundliche Energie aus dem Bodensee anbieten zu können. Für das Heizen mit Seewasser wird in 20 bis 40 Metern Tiefe das vier bis zehn Grad warme Wasser gefasst und ans Ufer gepumpt. In einem Wärmetauscher wird dem Wasser Wärmeenergie entzogen, die an einen anderen Wasserkreislauf abgegeben wird, der zu den Gebäuden führt. Mittels Wärmepumpe wird die Temperatur in diesem zweiten Wasserkreislauf erwärmt.

Stadtrat wollte die Gelegenheit beim Schopf packen

Dass Rorschach das immense Potenzial des Bodensees für die Gewinnung klimafreundlicher Energie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden nutzen will, findet unter den etwas mehr als hundert Besucherinnen und Besuchern im Stadthofsaal breite Zustimmung. Michael Marti und Stadtpräsident Röbi Raths haben aber auch einige kritische Fragen zu beantworten. Wieso die Stadt jetzt schon viel Geld für die Leitungen ausgebe, obwohl noch gar nicht klar sei, wie viele Hausbesitzer das Anergienetz nutzen wollen, will ein Mann wissen; ein anderer, woher Rorschach den nötigen Kredit nehmen will?

Raths antwortet, er sei überzeugt davon, dass die Seeenergienutzung im dicht bebauten Siedlungsgebiet für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer eine willkommene Lösung sei, um fossile Heizanlagen zu ersetzen. Hätte der Stadtrat die Gelegenheit der laufenden Strassensanierung nicht genutzt, um Anergie- und Fernwärmeleitungen zu verlegen, wäre er nachträglich sicher getadelt worden, daher sei er das Risiko dieser Investition von 2,9 Millionen Franken bewusst eingegangen. Der Wärmeverbund werde durch Anschlussbeiträge, Gebühren und durch Förderung des Kantons finanziert, über die gesamte Lebensdauer sei der Seewasser-Wärmeverbund selbsttragend. Ein eventuelles Defizit, zu erwarten sei allerdings keines, würde durch die Reserven der Technischen Betriebe getragen.

Wärmebedarf von 1500 Wohnungen wird gedeckt

Sagen die Stimmberechtigten am Sonntag, 18. Juni, ja zum Kredit über

9,64 Millionen Franken, dann startet bereits Mitte dieses Jahres die Ausführungsplanung. In einer ersten Etappe werden vor allem Gebäude im Zentrum ans Netz angeschlossen. Bei Bedarf wird das Einzugsgebiet ausgeweitet. Mit der Seewasserzentrale Seepark lässt sich der Wärmebedarf von 1500 Wohnungen (100m2) decken, in der ersten Etappe bereits 500 davon. Jährlich könnten so 1200 Tonnen CO 2 eingespart werden. Im Zentrum ist der Bau von anderen umweltfreundlichen Heizungen oft schwierig. Luft/Wasser-Wärmepumpen etwa machen zu viel Lärm im dicht bebauten Gebiet. Und Erdsondenbohrungen sind nicht überall möglich, das Anergienetz ist daher eine gute Alternative.

Andere Gemeinden am See, wie Thal oder Steinach, haben schon oder werden ähnliche Projekte umsetzen. Seewasser sowie Abwärme, die im Betriebsprozess der Firma BWB anfällt, wird beispielsweise zur Wärmeversorgung von Liegenschaften in Altenrhein genutzt. Rorschach habe den See direkt vor der Haustür. Es wäre daher sinnvoll, das Potenzial auch zu nutzen. Aus diesem Grund hoffe er auf eine breite Zustimmung der Stimmberechtigten, so Röbi Raths.

Strassenunterführung beim Stadtbahnhof versenkt

Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung Rorschach, orientiert am Stadtapéro über den Stand des Autobahnanschlusses. Der Autobahnanschluss Plus sei nicht nur eine Strasse, sondern eine breite regionale Entwicklung, welche die Chance bringe, den Freiraum neu zu nutzen. Mit der Kantonsstrasse zum See werde die Verkehrshierarchie verändert. Einige Projekte seien bereits vor der Realisierung des A1-Anschlusses umgesetzt worden oder befänden sich im Bau. Beispielsweise die Neugestaltung der Hauptstrasse in Rorschach, die Umfahrung Mühlegutstrasse sowie die Neugestaltung von Blumen- und Schulstrasse in Goldach.

Die Unterführung Stadtbahnhof in Rorschach wird aus Kostengründen auf Eis gelegt. Visualisierung: zVg

Gleichzeitig mit der Kantonsstrasse werde etwa die Fuss- und Velounterführung an der Florastrasse (Künzlerpass) in Goldach gebaut, und nach der Realisierung des Anschlusses werde die Industriestrasse neu gestaltet beziehungsweise begrünt. Ambauens Hinweis, dass die Unterführung Stadtbahnhof in Rorschach sistiert sei, wird im Saal kommentarlos zur Kenntnis genommen. Man ist sich einig, die Kosten von mindestens 30 Millionen Franken könnte die Stadt nicht stemmen. Die viel zitierte Aussage, die Unterführung sei ein wichtiges Puzzle im regionalen Strassennetz, ist damit allerdings bedeutungslos.

Belästigung durch Autoposer nicht mehr tragbar

Einig ist man sich im Saal, dass dem sinnlosen Schaufahren der Protzraser endlich Einhalt geboten werden muss. Gefordert wird etwa die Sperre der Hauptstrasse am Wochenende, doch Raths mahnt, das Problem werde so nur innerstädtisch verschoben und nicht gelöst. Er verspricht, sich im Kantonsrat und bei den zuständigen Stellen in St.Gallen vehement für eine schnelle Lösung bezüglich des Poserproblems einzusetzen. Nicht nur Rorschach, auch andere Gemeinden, vor allem am See, würden massiv wegen der Autoposer-Korsos leiden.