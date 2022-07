HEIMATURLAUB «Eine starke Frau, die ihre Wurzeln nicht vergessen hat:» Partito Democratico und kalabrische Presse jubeln über die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa Just an dem Tag, an dem in Italien die Regierungskrise ausbricht, trifft sich die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa in Vibo Valentia, der Heimatstadt ihrer Eltern, mit Parteivertretern des Partito Democratico (PD). Diese zeigen sich ganz entzückt von ihr und der St.Galler Lokalpolitik.

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa (Mitte) in der Parteizentrale des Partito Democratico in Vibo Valentia mit Vorstandsmitglied Elisa Lo Bianco (links) und Parteisekretär Francesco Colelli. Bild: PD

Die Stimmung hätte besser sein können am vergangenen Mittwoch in der Parteizentrale des Partito Democratico (PD) von Vibo Valentia. Gerade war die Kunde aus Rom eingetroffen, dass die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi am Ende ist. In der Koalition spielten die Sozialdemokraten vom PD eine tragende Rolle. Jetzt sind Neuwahlen auf Ende September angesetzt, und die Angst im linken Lager vor einer rechten Regierung ist gross.

Selbstverständlich also, dass diese Nachricht auch sechs Autostunden südlich der Hauptstadt in Vibo Valentia auf die Stimmung des Partito Democratico drückt. Am Mittelfussknochen des Stiefels hat die Partei derzeit einen schweren Stand, wurde bei den Regionalwahlen 2020 fast von der rechtskonservativen Lega Nord eingeholt, die historisch – wie der Name schon sagt – sonst eher nördlich der Hauptstadt erfolgreich ist.

Maria Pappas Geschichte soll im Süden Schule machen

Was hat das alles mit St.Gallen zu tun? Die Stadt Vibo Valentia hat nicht besonders viele berühmte Töchter und Söhne: Der früh verstorbene Boxer Giovanni Parisi, der 1988 Gold im Federgewicht gewann. Und der Fussballer Sergio Floccari, der lange für Lazio Rom stürmte. Aber dann gibt es eben noch Maria Pappa, Stadtpräsidentin von St.Gallen. Ihre Mutter stammt aus Vibo Valentia, ihr Vater aus einem Dorf unweit der Stadt.

Pappa weilt im Sommer gerne in der Heimat ihrer Eltern, wurde bereits im vergangenen Jahr dort feierlich empfangen nach ihrer Wahl zur St.Galler Stadtpräsidentin. Nun war es der PD, der die Einladung aussprach und zum Austausch mit Pappa lud. Und diese nahm dankend an. In der Tageszeitung «Corriere del Sud» ist zu lesen, wie das Treffen verlief. Die Parteiverantwortlichen werden zitiert:

«Wir bewundern diese Frau, die sich dank ihrer Ausdauer und ihres Bürgersinnes selbst erfunden hat in der Politik.»

Und weiter: «Sie hat ihre Wurzeln nicht vergessen, im Gegenteil. Sie hält den Namen ihrer Heimatstadt hoch, der zwar oft mit der 'Ndrangheta in Verbindung gebracht wird, aber natürlich viel mehr zu bieten hat.»

Stadtpräsidentin Maria Pappa im Videointerview auf Italienisch. Video: Youtube/Zoom24.it

Die Geschichte von Maria Pappa solle in Kalabrien «zur Reflexion anregen», lassen die Parteivertreter sich weiter zitieren. Denn auch die süditalienische Region sei in der Lage, sich zu entwickeln. Der Einstieg in die Politik, heisst es, solle «etwas Natürliches» sein, wie er es auch bei Pappa war. «Man muss für das Gemeinwohl arbeiten in der Politik, nicht für sich selbst oder seine Freunde.» Die Geschichte von Pappa «berühre das Herz», heisst es im Artikel. Es komme nicht alle Tage vor, dass eine so junge kalabrische Frau im Ausland an die Spitze einer Stadtregierung gewählt werde. In Kalabrien hingegen würde das Potenzial der Frauen nicht erkannt beziehungsweise nicht ausgeschöpft.

Velo statt Privatchauffeur

Diese Lobgesänge ist sich die Stadtpräsidentin aus St.Gallen nicht gewohnt. Nachfrage bei Pappa, die noch bis Anfang August in Italien in den Ferien weilt. Der Austausch sei auch für sie spannend gewesen, gibt sie zu Protokoll. Gerade vor dem Hintergrund der sich zusammenbrauenden Regierungskrise hätte es zahlreiche Diskussionsthemen gegeben. Sie habe im Gegenzug versucht, das politische System in der Schweiz zu erläutern. «Zum Beispiel, dass ich nicht das alleinige Sagen habe, nur weil ich Stadtpräsidentin bin.» Die Schilderungen über das Gremium, das Kollegialitätsprinzip, die knappen Verhältnisse im Stadtparlament: Sie haben die Sozialdemokraten in Kalabrien sehr interessiert.

Auf die Frage, welche Privilegien Pappa als «sindaca», also als Bürgermeisterin, habe, relativierte sie Vermutungen über einen Privatchauffeur. «Als ich sagte, dass ich oft mit dem Velo unterwegs bin, war die Überraschung gross.»