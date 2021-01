Die St.Leonhard-Strasse bei «Neumarkt» und Hauptpost in St.Gallen wird saniert: Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament einen 1,5-Millionen-Kredit

Wenn das St.Galler Stadtparlament am 12. Januar zu seiner ersten Sitzung in der neuen Legislatur zusammenkommt, wird es sich voraussichtlich mit einem Strassensanierungsprojekt befassen. Traktandiert ist ein Kredit für die zweite Etappe der Erneuerung der St.Leonhard-Strasse, einer Hauptverkehrsachse in der Innenstadt.