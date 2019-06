Kreisgericht Rorschach spricht von Härtefall: Kosovare darf in der Schweiz bleiben Wegen Sex mit einer 14-Jährigen, Pornografie sowie Nötigung, hat das Kreisgericht Rorschach einen gebürtigen Kosovaren schuldig gesprochen. Ausgeschafft wird er nicht. Jolanda Riedener

Der Fall wurde am 22. Mai vor Kreisgericht behandelt. (Bild: Rahel Jenny Egger)

Der heute 20-Jährige musste sich vor zwei Wochen vor Gericht verantworten. Er habe sich unter anderem der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind sowie der mehrfachen Pornografie schuldig gemacht, schreibt das Kreisgericht Rorschach in seinem Urteil. Der Beschuldigte sei somit grundsätzlich des Landes zu verweisen, es sei denn, es liegt ein Härtefall vor.

Beim vorliegenden Fall sei dieser Härtefall klassisch gegeben, sagt der Verteidiger vor Gericht. Der Beschuldigte ist in der Schweiz geboren, aufgewachsen und hat immer hier gelebt. Ausserdem seien er und seine Familie integriert und er habe auch berufliche Perspektiven. Derselben Meinung sind auch die Richter. In der Urteilsbegründung heisst es:

«Die persönlichen Interessen des Beschuldigten am weiteren Verbleib in der Schweiz überwiegen das öffentliche Interesse an einer Landesverweisung»

Dies unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände – insbesondere der Deliktschwere sowie der Familien- und Ausbildungssituation des Beschuldigten. Zugleich spricht das Gericht eine Verwarnung im Sinne einer letzten Chance aus.

Von Tätlichkeiten freigesprochen

Neben sexuellen Handlungen mit einem Kind und Pornografie, wird dem Beschuldigten mehrfache Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte vorgeworfen. Er soll die damals 14-jährige Freundin ohne ihr Wissen bei sexuellen Handlungen gefilmt und die Aufnahmen veröffentlicht haben.

Das Gericht spricht den Beschuldigten von diesem Vorwurf frei: Aufgrund der Aufnahmen sei davon auszugehen, dass die damals 14-Jährige wusste, dass der Beschuldigte sie filmte. Weiter habe er sie beschimpft, ihr gedroht und sie genötigt. Er habe sich bei ihr trotz Kontaktverbot mehrfach gemeldet.

Auch sei der Beschuldigte gegenüber dem Opfer tätlich geworden: Ohrfeigen, Festhalten am Hals sowie Schläge gegen den Bauch. Der Beschuldigte war bezüglich der Treffen geständig, bestreitet jedoch, die 14-Jährige angefasst oder geschlagen zu haben. Nach dem Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» spricht ihn das Gericht vom Vorwurf der Tätlichkeiten frei.

14 Monate bedingt, Geldstrafe und Busse

Für den Tatbestand der sexuellen Handlung mit einem Kind, Pornografie, Nötigung, Drohung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz erhält der Beschuldigte eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten unter Anrechnung der Untersuchungshaft von elf Tagen. Der Vollzug wird aufgeschoben während einer Probezeit von drei Jahren. Während der Probezeit muss sich der Beschuldigte weiterhin psychologisch behandeln lassen.

Weiter forderte die Privatklägerin eine Genugtuung von mindestens 15000 Franken. Das Gericht legt diese bei 3000 Franken fest. Der gesundheitliche Zustand der Privatklägerin habe auch mit einer über mehrere Jahre dauernden häuslichen Gewalt der Eltern zu tun.

Wegen übler Nachrede und Beschimpfung muss der Beschuldigte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 60 Franken zahlen (3600 Franken). Hinzu kommt eine Busse von 600 Franken sowie Gerichtskosten von 16700 Franken, wovon der Beschuldigte 90 Prozent zu tragen hat. Das Urteil kann ans Kantonsgericht weitergezogen werden.