Hangrutsche und ein gefährlicher Bach: Eggersrieter Gemeindepräsident will das Mattenbachtobel den Tieren überlassen Der alte Wanderweg unter der Hängebrücke Grub wird entfernt. Das wildromantische Mattenbachtobel soll wieder Fuchs und Reh gehören. Melissa Müller

Gemeindepräsident Roger Hochreutener im Mattenbachtobel. Im Bach treibt nach Unwettern oft gefährlich viel Holz. (Bild: Melissa Müller)

Roger Hochreutener balanciert über Flusssteine. Auf einem Fels liegt ein Schädel. Weiss und blankgewaschen vom Fluss. «Wahrscheinlich ein Fuchs», sagt der Gemeindepräsident von Eggersriet und watet weiter durch den Bach. Hier leben Wildtiere, die am besten ohne Mensch auskommen und denen man wahrscheinlich eher auf die Nerven geht mit seiner Anwesenheit.

Schwemmgut am Mattenbach. (Bild: Melissa Müller, 5. Juli 2019)

Jetzt wird das Grenzgebiet um den Mattenbach für die Wildtiere aufgewertet. Roger Hochreutener lädt zu einer Begehung ein. «Das wird kein Sonntagsspaziergang», warnt er. Tatsächlich rutscht man steil bergab und klammert sich an Baumwurzeln fest, um ins wilde Tobel zu gelangen.

In der Tiefe gurgelt der Bach. Der Mattenbach hat seinen Ursprung in den Hang­lagen Kaien und Rossbüchel. Regenwasser sammelt sich in den Högern, fliesst hinunter und gerinnt zum Bach. «Die Idylle trügt», sagt Hochreutener.

Denn nach heftigen Regenfällen schwillt das Bächlein zu einem mächtigen Strom an, der Äste, Bäume und Steine mitreisst.

«Vor fünf Jahren mussten wir mit dem Helikopter 1500 Tonnen Holz aus dem Bach holen.» Wozu? «Im schlimmsten Fall würde das Holz den Damm der Rorschach-Heiden-Bergbahn verstopfen, was zu einem Zugunglück führen könnte.» Die Appenzeller Bahnen bauen derzeit ein grosses Gitter vor den betreffenden Bahndamm. So kann im Ernstfall, wenn Holz den Durchlass verstopfen würden, das Wasser des Mattenbachs weiterhin abfliessen.

Wirte profitieren von der neuen Hängebrücke

Seit im April die 180 Meter lange Hängebrücke Grub über dem Mattenbach eingeweiht wurde, stehen die Spaziergänger mit ihren Rucksäcken Schlange. «An schönen Wochenenden kommen gegen 1000 Ausflügler», frohlockt Roger Hochreutener.

Die meisten spazieren durch den Weiler Frauenrüti in Grub AR, passieren die Hängebrücke und wandern weiter zum Fünfländerblick. Das freut auch die Dorfwirte. «Es sind deutlich mehr Gruppen und Familien unterwegs, die bei uns einkehren», sagt Ursula Polcari vom «Hirschen» in Grub SG. Auch das Restaurant Rossbüchel beim Fünfländerblick profitiert von der Touristenattraktion.

Die schaukelnde Hängebrücke zwischen Grub AR und Grub SG ist ein Touristenmagnet. (Bild: Hanspeter Schiess)

Der Wanderweg, der ursprünglich unter der Brücke durchführte, wird nun zurückgebaut – ebenso wie eine Feuerstelle am Bach. Hochreutener deutet mit einem Wanderstock auf morsche Bretter mit rostigen Nägeln und Plastikplanen. «Das muss alles weg.» Infolge von Unwettern entstanden Erdrutsche. Der Weg wurde wiederholt verschüttet. Bäume wurden entwurzelt und fielen um wie Streichhölzer. Und Wanderer mussten umkehren, weil der Weg gesperrt war. «Wir hatten viele Reklamationen – einmal reichten 200 Wanderer zusammen eine Beschwerde ein.»

Ruhe vor den Menschen

Das Reparieren des Wanderwegs kostete die Gemeinde Eggersriet laut Hochreutener jährlich zwischen 20 000 und 30 000 Franken. Bis zum nächsten Sommersturm, der den Pfad verwüstete. Dann ging die Mühsal von Neuem los. «Jetzt wollen wir das Mattenbachtobel wieder dem Wild zurückgeben», sagt der Gemeindepräsident. Es soll eines jener seltenen menschenleeren Gebiete werden, in denen Reh und Fuchs ihre Ruhe haben. Ein kleiner Fleck Wildnis inmitten der überbauten, stark genutzten Landschaft. Wobei auch die scheinbare Wildnis von Menschenhand kultiviert wird.

Der Hang wird wieder rutschen

Forstwarte roden Bäume an der Steillage, um den Wald zu verjüngen. Wichtig sei eine gute Struktur aus jungen und älteren Bäumen, sagt Raphael Lüchinger, Regionalförster der Waldregion 1. «Der Wald hat eine Schutzwirkung.» Wobei das Mattenbachtobel ein «lebendiges Gebiet» bleibe, in dem es weiterhin Erdrutsche geben wird. Wo sich der Wald lichtet, bedecken Katzenschwänze, Brombeeren und Tännchen den Waldboden. Roger Hochreutener bahnt sich mit Wanderstöcken einen Weg durch das Gebüsch. «Ein reich gedeckter Tisch für das Wild.»