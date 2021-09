Covid-19-Gesetz Sanft im Ton, aber hart in der Sache: Dieser IT-Unternehmer ist das neue Gesicht der Covid-Opposition

Der Schwyzer führt neu den Abstimmungskampf an gegen das revidierte Gesetz, über das am 28. November abgestimmt wird. Und die Bewegung plant Grosses: Sie will an den Wahlen 2023 teilnehmen.