Handball Viele positive Signale: St.Otmar gewinnt Testspiel gegen Wädenswil/Horgen locker In der zweiten Testpartie der Vorbereitung siegen St.Otmars Handballer gegen den NLB-Klub Wädenswil/Horgen 34:27 (17:9). Ein Neuzugang überzeugt.

St.Otmars Regisseur Andrija Pendic (rechts) ist nach seiner Knieoperation wieder einsatzfähig. Benjamin Manser

Wie immer in der Vorbereitung ist das Resultat zweitrangig. Und dennoch lässt das 34:27 St.Otmars am Montagabend in der Kreuzbleiche gegen Wädenswil/Horgen eine souveräne Leistung vermuten. Trainer Zoltan Cordas sagt:

«Die erste Halbzeit war in Ordnung. In der zweiten haben wir viel experimentiert. Insgesamt war die Leistung okay.»

Gegen die beweglichen Zürcher Offensivspieler wollte Trainer Cordas vor allem das Eins-gegen-eins-Verhalten seiner Defensive testen. Bis auf wenige Ausnahmen sei das ganz gut gelungen.

St.Otmar vollzählig, Pietrasik überzeugt

Erfreulich: Bereits bestens integriert ist St.Otmars Neuzugang Ariel Pietrasik. Der wurfstarke Zwei-Meter-Mann mit polnisch-luxemburgischer Doppelbürgerschaft nimmt sowohl vorne als auch hinten eine wichtige Rolle ein. Ebenfalls wieder mit von der Partie sind Spielgestalter Andrija Pendic und Defensivspezialist Frédéric Wüstner. Somit ist St.Otmar aktuell vollzählig, was in der vergangenen Saison kaum einmal vorkam. Auch die anderen Neuzugänge Clemens Gangl, Beco Perazic und Vuk Lakicevic kamen gegen Wädenswil zum Einsatz.

Nun erwartet Trainer Cordas im nächsten Testspiel am Mittwoch gegen Kreuzlingen eine weitere Steigerung, denn schliesslich tritt St.Otmar am Wochenende beim Bundesligateam Göppingen an. «Da wollen wir gut ausschauen», sagt Cordas.

Balingen-Weilstetten gefordert

Im ersten Vorbereitungsspiel hatte St.Otmar trotz einer 24:31-Niederlage überzeugt, denn der Gegner war kein geringerer als Bundesligaklub Balingen-Weilstetten. Das Team von Trainer Zoltan Cordas startete in Deutschland gut in die Partie und lag bis kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar in Führung. Der Seitenwechsel erfolgte beim Stand von 14:14.