HANDBALL St.Otmar trifft in der NLA auf einen angeschlagenen Gegner: Suhr Aarau Am Mittwoch spielt St.Otmar ab 20 Uhr in der NLA auswärts gegen Suhr Aarau. «Unser Ziel ist es natürlich zu gewinnen», sagt der St.Galler Präsident Hans Wey.

Seit vier Spielen wartet St.Otmar (in Gelb, mit Dominik Jurilj) auf den Sieg gegen Suhr Aarau. Bild: Ralph Ribi

Seit vier Spielen warten die Ostschweizer auf einen Sieg gegen die Aarauer. St.Otmar muss wegen Verletzungen auf vier wichtige Spieler verzichten. Suhr Aarau habe jedoch auch so seine Personalsorgen, sagt Wey, «hat aber kurzfristig noch einen Ungarn verpflichtet».

Dieser heisst Rudolf Faluvegi und kommt vom französischen Erstligaklub Cesson-Rennes. Der Rechtshänder stand auch schon in der Bundesliga in Stuttgart unter Vertrag.

Mit Tim Aufdenblatten ist einer der besten Spieler der Aarauer verletzt, aber mit Manuel Zehnder haben sie immer noch einen äusserst gefährlichen Akteur in ihren Reihen. «Ihn müssen wir einigermassen unter Kontrolle halten. Dann haben wir eine Chance», sagt Wey.

Im übernächsten Spiel trifft St.Otmar am Sonntag daheim auf Aufsteiger Chênois. Am Mittwoch will der Klub den Goalie für die nächste Saison bekanntgeben, da Nationaltorhüter Aurel Bringolf nach Bern wechselt.

Die erste Partie im Jahr 2022 gewannen die St.Galler daheim gegen Kriens-Luzern 25:23. Suhr Aarau unterlag dem zuvor punktelosen Chênois zu Hause 23:25.