Handball Slowakischer Nationaltorhüter für St.Otmar Als Ersatz für den Nationalgoalie Aurel Bringolf verpflichtet der St.Galler NLA-Verein Marian Zernovic. Der EM-Teilnehmer wechselt von Ferencvaros Budapest in die Ostschweiz.

Marian Zernovic wird bei St.Otmar Nachfolger von Aurel Bringolf Bild: PD

Nachdem im Dezember bekannt geworden war, dass Aurel Bringolf zum BSV Bern geht, machte sich der TSV St. Otmar auf die Suche nach einem valablen Ersatz für die kommende Saison. Nun ist den Verantwortlichen ein absoluter Toptransfer gelungen.

Handballer des Jahres 2019

Mit Marian Zernovic wechselt einer der slowakischen Nationaltorhüter nach St. Gallen. Zernovic hat bereits 44 Länderspiele bestritten und stand im Januar auch an der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn im Einsatz.

Auf Klubebene spielt der 30-Jährige seit der Saison 2017/2018 in Ungarn bei Ferencvaros TC Budapest. Sein früherer Verein war HC Sporta Hlohovec. Mit den Slowaken traf Zernovic in der Saison 2013/2014 im EHF-Cup auf St. Otmar. Sein Team hat sich damals mit dem Gesamtskore von 57:52 durchgesetzt.

Tritt in die Fussstapfen von Lubomir Svajlen

Zernovic ist 187 cm gross und 86 kg schwer und kann viel Erfahrung in die Waagschale werfen. 2019 hat ihn der slowakische Handballverband als Handballer des Jahres ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung befindet sich Zernovic in guter Gesellschaft. In der Liste der besten Handballer der Slowakei figuriert in den Jahren 1990, 1993 und 1994 auch Lubomir Svajlen, der Torhütertrainer des TSV St. Otmar.

Marian Zernovic (rechts) in Aktion. Bild: PD

Zweiter Torhüter St.Otmars ist auch in der kommenden Saison Beco Perazic.