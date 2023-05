Der Grundgedanke des Hallenbadverbundes ist, dass regional genutzte Hallenbäder auch regional finanziert werden. Dabei beteiligen sich Gemeinden ohne eigenes Bad finanziell an den Betriebskosten der Bäder Blumenwies und Volksbad in St.Gallen, Sportzentrum in Herisau, Rosenau in Gossau, Sonnenrain in Wittenbach und Winterwasser Oberthurgau in Romanshorn.

Als Gegenleistung bezahlen Einwohnerinnen und Einwohner von Mitgliedsgemeinden des Verbundes den Tarif für Einheimische, alle anderen Badegäste bezahlen einen um 50 Prozent höheren Preis. Seit September 2022 zahlen Badegäste, die nicht in einer Gemeinde des Hallenbadverbunds wohnen, somit 12.75 statt 8.50 Franken.

Mitglied des Verbundes sind die Gemeinden Andwil, Arbon, Berg SG, Eggersriet, Egnach, Gossau, Häggenschwil, Hefenhofen, Herisau, Mörschwil, Muolen, Niederbüren, Oberbüren, Roggwil TG, Romanshorn, Salmsach, Steinach, St.Gallen, Tübach, Untereggen, Wittenbach sowie künftig auch Gaiserwald. (woo)