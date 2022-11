Gedichte Aus Zeitvertreib wird ein Kunstprojekt: Die 85-jährige Margarete Auer und ihre Tochter kreieren Postkarten mit Haikus Auf der Suche nach einer kreativen Beschäftigung stiess die St.Gallerin Margarete Auer während der Pandemie auf die japanische Dichtkunst. Diese kam bei ihren Mitmenschen so gut an, dass Auer und ihre Tochter Caroline Angelini gemeinsam ein Projekt starteten.

Margarete Auer und ihre Tochter Caroline Angelini bündelten für die «Haiku Postcards» ihre Kreativität. So entstand aus einer neuen Familientradition ein greifbares Projekt. Bild: PD

«Müsste, sollte. Dürfte, könnte, möchte und dann. Ist es zu spät.» Gedichte wie dieses schrieb Margarete Auer aus St.Gallen während des ersten Pandemiejahres. Die 85-Jährige ist Risikopatientin und lebt alleine. Da stellte sie sich die Frage: Was kann man in dieser Zeit machen?

Sie lernte Online-Museen zu besuchen, belegte Sprach- oder Schachkurse und widmete sich dem Lesen. Als Auer das Buch «Und er sandte ihr ein Haiku» las, fragte sie ihre Tochter, was denn ein Haiku sei. Haikus sind eine aus Japan stammende Gedichtform – die kürzeste der Welt. Die Gedichte bestehen traditionell aus drei Wortgruppen von jeweils fünf, sieben und wieder fünf Silben.

Kreativer Zeitvertreib wurde zur Tradition

Margarete Auer wollte sich trotz Isolation keinesfalls der Resignation hingeben. Als sie von den Haikus erfuhr, wollte sie sich selbst daran versuchen. Sie schrieb eines und sendete das Gedicht, gemeinsam mit einem deutschen und einem japanischen Haiku, ihrer Tochter Caroline Angelini. Diese versuchte gemeinsam mit ihrem Mann zu erraten, welches Gedicht von ihrer Mutter stammt. Das Ratespiel entwickelte sich zur wöchentlichen Familientradition.

So entstanden während eines Jahres 52 Haikus zu den unterschiedlichsten Themen. Caroline Angelini kannte die japanische Kurzgedichtform zuvor nicht. «Mir gefällt das Reduzierte. Dass eine Geschichte aus nur wenigen Silben bestehen kann und von jedem unterschiedlich interpretiert wird», sagt die 49-jährige Schulpsychologin.

Das Projekt wuchs von selbst

Freunde und Bekannte zeigten sich begeistert über die Kurzgedichte. Als die beiden zusammen nach Frankreich reisten, entstand die Idee. Sie wollten illustrierte Gedichtkarten als Mitbringsel für Freunde und Bekannte kreieren. Caroline Angelini liess sich von den farbigen Blumen der Region inspirieren und begann zu malen.

Die japanischen Kurzgedichte werden durch bunte, florale Illustrationen ergänzt. Bild: PD

Eine befreundete Grafikerin gestaltete die Karten. Auer und Angelini suchten sich ein Dutzend der Haikus aus, verpackten die Karten zusammen in Schachteln und stellten sie in Auers Lieblingsgeschäften vor. Mittlerweile sind die sogenannten «Haiku Postcards» in der Papeterie Schiff in St.Gallen zu finden und die Kartons werden von der Obvita zusammengestellt. Auer sagt:

«Viel verdiene ich daran nicht. Es geht mir um die Freude und den Zeitvertreib.»

Nach einer Weile suchte sie eine neue Herausforderung. Aus diesem Grund beschloss Margarete Auer, ihr Französisch aufzufrischen. Das Resultat: Seit einem Jahr schreibt sie einmal im Monat ein französisches Haiku.