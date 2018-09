Brasilianischer Hai besucht Flugplatz Altenrhein Die Altenrheiner Fluggesellschaft People's hat am Freitag Vormittag einen neuen Flugzeugtyp vorgestellt, den sie kaufen will. Die Brasilianische Embraer 190-E2 kostet pro Stück knapp 64 Millionen Franken und soll deutlich leiser und sparsamer sein als die aktuelle Flotte. Vivien Huber

Dieses Flugzeugmodell, die E190-E2 des Brasilianischen Flugzeugbauers Embraer, soll schon bald regelmässig vom Flugplatz Altenrhein abheben. (Bild: Vivien Huber) Am Freitag hat der Hersteller zusammen mit der Kundin, der People's Airline, das Flugzeug in Altenrhein Politikern, Vielfliegern und der Presse vorgeführt. (Bild: Vivien Huber) Das Demosntrationsflugzeug mit dem aggressiven Haifischmaul wurde schon am Mittwoch am Flughafen Zürich vorgeführt, zusammen mit einer anderen Airline. (Bild: Vivien Huber) Zwei Stück der E190-E2 will die Fluggesellschaft People's für ihre Flugrouten ab Altenrhein anschaffen. (Bild: Vivien Huber) Die Schaltflächen im Cockpit dominieren Bildschirme. (Bild: Vivien Huber) Der Passagierraum ist funktional und hell gehalten. Der Flugzeughersteller rühmt sich damit, den Passagieren viel Platz zu bieten und sie besonders gut vom Lärm der Turbinen abzuschirmen. (Bild: Vivien Huber) 6 Bilder Brasilianischer Hai besucht den Flugplatz Altenrhein

Sie sollen demnächst die Passagiere bis zu vier Mal täglich von Altenrhein nach Wien und zu anderen europäischen Feriendestinationen bringen: Die E190-E2 Jets vom Flugzeughersteller Embraer mit Hauptsitz in Brasilien. Mit ihnen will die Fluggesellschaft People’s mit Basis am Flugplatz Altenrhein ihre Flotte ausstatten. Heute Morgen ist eine Vorführ-Maschine von Altenrhein zu einem Demonstrationsflug gestartet, der rund 45 Minuten dauerte.

Weniger Kerosin und weniger Lärm

Der Jet mit der Hai-Schnauze soll bis zu 60 Prozent weniger Lärm verursachen und den Passagieren erhöhten Komfort bieten. Dank dem Design der Flügel soll darüber hinaus der Kerosin-Verbrauch der Maschine vergleichsweise tief liegen. Laut den Herstellern ist der E190-E2 der modernste Regional-Jet der Welt. Dank ihm sollen die direkt umliegenden Gemeinden des Flugplatzes weniger vom Fluglärm betroffen sein, versprechen die Verantwortlichen. Voraussichtlich will Markus Kopf, CEO und Eigentümer der People’s Air Group, den Flugplatz Altenrhein mit zwei solchen E2-Jets im Wert von je knapp 64 Millionen Franken ausstatten und so die beiden bisherigen Jets ersetzen.